Luis Samuel Guerrero Delgado es esposo de Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali, Baja California a quién Estados Unidos le retiró la visa.

Ahora Luis Samuel Guerrero Delgado se suma a la lista de funcionarios a los que Estados Unidos les retira su visa.

A continuación te contamos todo lo que sabemos de su caso y otros detalles de su vida como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Luis Samuel Guerrero Delgado?

Luis Samuel Guerrero Delgado es esposo de Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali, Baja California y funcionario público del municipio.

Medios locales reportaron que a Luis Samuel Guerrero Delgado le había sido retirada su visa de Estados Unidos el pasado 8 de agosto, mismos efectos habría tenido para la alcaldesa, sin embargo reportan que ella aún mantiene su visa y hace pocos cruces fronterizos.

Según medios locales la razón por la que le retiraron la visa a Luis Samuel Guerrero Delgado fue por una investigación de parte del Departamento de Estado y Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lo que le pidieron regresar a Mexicalli.

Pese al escándalo, tanto Luis Samuel Guerrero Delgado y Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali, negaron que les hayan retirado sus visas.

¿Qué edad tiene Luis Samuel Guerrero Delgado?

Un documento supuestamente de la revocación de visa de Luis Samuel Guerrero Delgado que circula en internet indica que tiene 78 años de edad.

¿Quién es su esposa de Luis Samuel Guerrero Delgado?

La esposa de Luis Samuel Guerrero Delgado es Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali.

¿Qué signo zodiacal es Luis Samuel Guerrero Delgado?

Aunque en el documento de Luis Samuel Guerrero Delgado donde presuntamente le retiran la visa no se alcanza a ver con claridad su fecha de nacimiento se nota que su cumpleaños es en el mes de marzo, por lo que de acuerdo con el calendario astrológico las personas que nacieron en este mes podrían tener el signo zodiacal de Piscis y Aries.

¿Cuántos hijos tiene Luis Samuel Guerrero Delgado?

En reportes de medios de comunicación no se habla de que Luis Samuel Guerrero Delgado tenga hijos o no, por lo que no es posible saber esa información de su vida privada.

¿Qué estudió Luis Samuel Guerrero Delgado?

Medios establecen que Luis Samuel Guerrero Delgado es médico de profesión, por lo que estudió medicina, pero no hay más detalles al respecto para saber si tiene alguna especialidad en este ramo o no.

¿En qué ha trabajado Luis Samuel Guerrero Delgado?

Luis Samuel Guerrero Delgado, a quién le retiraron su visa además de ser médico de profesión, y esposo de Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali, Baja California también es funcionario público en el gobierno municipal.

En tanto, Luis Samuel Guerrero Delgado se desempeña como funcionario del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA) de Baja California.