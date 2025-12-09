Aguascalientes se consolida como un gigante automotriz, pues la gobernadora Tere Jiménez dio el banderazo de arranque a la construcción de la ampliación de la Nissan A1, proyecto clave que permitirá fabricar las primeras pick-ups ensambladas en el estado y que impulsará miles de empleos.

Aguascalientes se convierte en líder global en innovación automotriz

Durante el evento, la mandataria estatal destacó que esta expansión refuerza el papel de Aguascalientes como uno de los polos automotrices más competitivos del mundo, gracias al talento local, la infraestructura especializada y el respaldo de empresas que siguen apostando por el estado.

“Esta ampliación fortalece el liderazgo de Aguascalientes a nivel internacional. Aquí se desarrolla tecnología de punta y se crean nuevas oportunidades para las familias. Lo que hoy vemos es fruto del trabajo de nuestra gente y del compromiso de empresas globales que confían en Aguascalientes” Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes

Asimismo, destacó que el proyecto contempla una nave de más de 120 mil metros cuadrados, donde se ensamblará un modelo completamente nuevo de pick-up. Además, se generarán mil 300 empleos directos y cuatro mil indirectos.

Nueva planta Nissan A1 impulsará la economía y el empleo en Aguascalientes (Cortesía)

Nissan reconoce el talento de Aguascalientes

Joan Busquets, vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana, reconoció que el éxito de sus plantas en Aguascalientes se debe principalmente a la calidad y profesionalismo de su personal.

“Todos estos logros demuestran el valor de la gente que tenemos en Aguascalientes y que hacen la diferencia; tenemos que estar fuertes para afrontar el futuro y seguir siendo más competitivos en México y en el mundo, exportando vehículos con la calidad que distingue a estas maravillosas plantas” Joan Busquets, vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana

Por su parte, Tere Jiménez celebró la propuesta de integrar una comisión tripartita entre Nissan, el Gobierno del Estado y la comunidad japonesa residente en Aguascalientes, con el objetivo de impulsar iniciativas educativas, culturales y de integración social.

“Nuestro compromiso es acompañar cada iniciativa que contribuya a que la relación entre México y Japón siga creciendo, generando mejores condiciones de vida y aportando al desarrollo de Aguascalientes, un Aguascalientes más próspero, unido y preparado para el futuro” Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes

Mientras que el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de la Vega, reiteró el respaldo del gobierno estatal a la compañía.

Con este nuevo paso, Nissan y Aguascalientes fortalecen su vínculo histórico y se colocan nuevamente en el mapa global como un referente en manufactura automotriz, innovación y calidad.