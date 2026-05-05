La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, nombró a José Ismael Inzunza como titular de la oficina de la mandataria estatal, por lo que su nombre ha resonado en internet. Si quieres conocer más sobre su trayectoria política, continúa leyendo.

¿Quién es José Ismael Inzunza?

José Ismael Inzunza Sosa es un servidor público mexicano que actualmente se desempeña como titular de la Jefatura de la Oficina de la Gobernadora de Sinaloa.

Antes de este cargo, se desempeñaba como director de Gobernabilidad Democrática, lo que lo vincula directamente con tareas de coordinación política y estabilidad institucional.

También cuenta con experiencia en el ámbito municipal, especialmente en el municipio de Mocorito, donde participó en áreas clave de la administración pública, incluyendo funciones financieras y de asesoría.

¿Qué edad tiene José Ismael Inzunza?

Se desconoce cuál es la fecha de nacimiento de Ismael Inzunza.

¿José Ismael Inzunza tiene esposa?

La vida de José Ismael Inzunza es privada, por lo que se desconoce si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es José Ismael Inzunza?

Al no contar con la fecha de nacimiento, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿José Ismael Inzunza tiene hijos?

La información disponible sobre José Ismael Inzunza se centra en su reciente nombramiento dentro del Gobierno en Sinaloa, por lo que se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió José Ismael Inzunza?

José Ismael Inzunza cuenta con una licenciatura en Políticas Públicas por la Facultad de Estudios Internacionales y Política Pública de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

¿En qué ha trabajado José Ismael Inzunza?