Johnny Hurtado Olascoaga, líder de la Nueva Familia Michoacana, es buscado por el gobierno de Estados Unidos y ofrece una recompensa millonaria por información que lleve a su arresto; te decimos quién es él.

Este miércoles 13 de agosto se dio a conocer que la Secretaría de Seguridad del estado de Michoacán detuvo a Janet, presunta pareja sentimental de José Alfredo Hurtado Olascoaga, hermano de Johnny Hurtado.

Pero ¿quién es Johnny Hurtado Olascoaga? Te decimos todo lo que se sabe del líder de la Nueva Familia Michoacana que es buscado por Estados Unidos y cuyo gobierno ofrece una recompensa millonaria.

¿Quién es Johnny Hurtado Olascoaga? (Cortesía)

¿Quién es Johnny Hurtado Olascoaga?

Johnny Hurtado Olascoaga, originario de Guerrero, es conocido como “El Pez”, “Pescado” o “Mojarra” y es uno de los líderes de la Nueva Familia Michoacana, organización criminal que opera principalmente en los estado de:

Guerrero

Estado de México

Michoacán

¿Qué edad tiene Johnny Hurtado Olascoaga?

Johnny Hurtado Olascoaga tiene 52 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Johnny Hurtado Olascoaga?

Dado que Johnny Hurtado Olascoaga nació el 1 de marzo de 1973, su signo zodiacal es Piscis.

¿Johnny Hurtado Olascoaga está casado?

El estado civil de Johnny Hurtado Olascoaga es desconocido.

¿Johnny Hurtado Olascoaga tiene hijos?

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa, Johnny Hurtado Olascoaga tiene al menos una hija, aunque se carece de más datos al respecto.

¿Qué estudió Johnny Hurtado Olascoaga?

La trayectoria académica de Johnny Hurtado Olascoaga es desconocida.

¿Cuál es la trayectoria de Johnny Hurtado Olascoaga?

Johnny Hurtado Olascoaga perteneció a la Familia Michoacana y tras la fragmentación de esta célula criminal, él y su hermano fundaron su propio grupo: la Nueva Familia Michoacana.

Entre las actividades criminales de la Familia Michoacana, que lidera Johnny Hurtado Olascoaga, se encuentran las siguientes:

Minería ilegal

Tráfico de drogas como fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína

Extorsión a productores agrícolas y transportistas

Lavado de dinero

La Nueva Familia Michoacana (Cortesía)

Johnny Hurtado Olascoaga, líder de la Nueva Familia Michoacana, es buscado por Estados Unidos

Estados Unidos identificó a Johnny Hurtado Olascoaga y a José Alfredo Hurtado Olascoaga como narcotraficantes y los principales líderes de la Nueva Familia Michoacana, por lo que comenzaron a ser buscados.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó en abril de 2025 sobre la recompensa millonaria que está ofreciendo por información que ayude a la captura de Johnny Hurtado Olascoaga, buscado por el gobierno de este país.

Asimismo, el nombre de Johnny Hurtado Olascoaga fue incluido en la lista de Terroristas Globales Especialmente Designados y la recompensa que ofreció Estados Unidos es de 5 millones de dólares.