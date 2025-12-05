Justino Eduardo Andrade Sánchez es un político, jurista y académico mexicano con más de cinco décadas de trayectoria pública.

Militó en el PRI desde 1965 hasta su renuncia en 2024, periodo en el que ocupó cargos como diputado, senador por Veracruz, procurador estatal y abogado general de la UNAM.

Además, es hermano del productor musical Sergio Andrade, involucrado en el caso “Trevi-Andrade”, aunque Eduardo Andrade ha mantenido una carrera propia en los ámbitos jurídico, político y académico.

¿Quién es Eduardo Andrade Sánchez?

Eduardo Andrade Sánchez es un político y jurista mexicano con una trayectoria destacada en el servicio público y la academia. A lo largo de su carrera ha sido diputado federal, senador por Veracruz (donde llegó a presidir el Senado), procurador general de Justicia de Veracruz, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado y director general de Profesiones en la SEP.

También fue abogado general de la UNAM y representante del PRI ante la Comisión Federal Electoral en 1988.Más allá del ámbito político, tuvo una etapa como locutor deportivo en Televisión Independiente de México y Televisa en los años setenta. En 2025 fue preseleccionado como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Qué edad tiene Eduardo Andrade?

Eduardo Andrade Sánchez nació el 29 de julio de 1948, por lo que en 2025 tiene 77 años.

¿Eduardo Andrade tiene esposa?

No existe información pública confirmada sobre una pareja actual de Eduardo Andrade Sánchez, ya que mantiene su vida personal en el ámbito privado.

¿Qué signo zodiacal es Eduardo Andrade?

Por haber nacido el 29 de julio, Eduardo Andrade es Leo.

¿Eduardo Andrade tiene hijos?

Las fuentes oficiales no confirman la existencia de hijos biológicos de Eduardo Andrade Sánchez.

¿Qué estudió Eduardo Andrade?

Eduardo Andrade Sánchez es licenciado en Derecho y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en ambos casos con mención honorífica. Desde 1976 es profesor titular en la Facultad de Derecho, donde ha impartido cursos de Teoría del Estado, Ciencia Política y Derecho Constitucional.

¿En qué ha trabajado Eduardo Andrade?

La carrera profesional de Eduardo Andrade abarca publicidad, medios, derecho, academia y política. Entre sus principales cargos destacan: