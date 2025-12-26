El Dr. Jesús Antonio Espinoza es un político mexicano enfocado en la administración pública municipal, con varias acciones de gobierno orientadas a infraestructura, seguridad y desarrollo. Conoce todo acerca de la vida y trayectoria de este reconocido personaje de Nuevo Parangaricutiro, Michoacán.

¿Quién es Jesús Antonio Espinoza Rochín?

Jesús Antonio Espinoza Rochín es un médico y político mexicano que se desempeña como presidente municipal de Nuevo Parangaricutiro, municipio de Michoacán conocido también como Nuevo San Juan Parangaricutiro, una comunidad indígena de fuerte tradición cultural y turística.

Espinoza Rochín fue electo por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ha encabezado los gobiernos municipales desde el 2021 y reelegido para continuar en el cargo en el periodo más actual.

¿Qué edad tiene Jesús Antonio Espinoza Rochín?

Se desconoce la edad actual de Espinoza Rochín; sin embargo, por felicitación en redes sociales, se sabe que su cumpleaños es el 26 de noviembre.

¿Jesús Antonio Espinoza Rochín tiene esposa?

Se desconoce cuál es la situación sentimental de Jesús Antonio Espinoza; sin embargo, en el 2024 su exesposa, Isela Valdes Morfín, lo acusó por violencia física, psicológica, acoso y amenazas.

¿Qué signo zodiacal es Jesús Antonio Espinoza Rochín?

Al haber nacido el 26 de noviembre, Espinoza Rochín es Sagitario, signo que es reconocido por ser optimistas, aventureros, amantes de la libertad y la exploración.

¿Jesús Antonio Espinoza Rochín tiene hijos?

Sí, de acuerdo con publicaciones de su cuenta de Instagram, Jesús Antonio Espinoza tiene dos hijas; sin embargo, se desconocen más detalles sobre su vida profesional.

¿Qué estudió Jesús Antonio Espinoza Rochín?

Jesús Espinoza Rochín estudió Medicina en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y se especializó en Traumatología y Ortopedia en la Universidad Autónoma del Estado de México.

Además cuenta con un posgrado en alta especialidad en Cirugía Articular en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿En qué ha trabajado Jesús Antonio Espinoza Rochín?

Jesús Antonio Espinoza Rochín tiene una larga trayectoria como Traumatólogo Ortopedista; sin embargo, en dos ocasiones ha sido electo como Presidente Municipal de Nuevo Parangaricutiro bajo la bandera del PRD.

Durante su gestión ha priorizado acciones en obras públicas, seguridad ciudadana, desarrollo social, actividades culturales y apoyo comunitario, procurando mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad.