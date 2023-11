Este fin de semana tuve la oportunidad de entrevistar a la Senadora Imelda Castro Castro en el marco de su quinto informe de trabajo. Les confieso que fue una charla amena, muy interesante, y espacio me hace falta para plasmar todo lo que la experimentada legisladora de la cámara alta tuvo para decir en más de una hora de charla, ya les iré contando en entregas próximas, de algunas frases que dejó una mujer referente en la izquierda sinaloense. Desde los 16 años es parte del movimiento. Sus inicios con Cuauhtémoc Cárdenas le dieron las bases para seguir en la lucha y forjarse un perfil fuerte, dándole la oportunidad de acompañar a López Obrador en sus tres campañas a la presidencia de la república. Su trayectoria le respalda, hoy por hoy ocupa también la vice coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado.

La senadora Imelda Castro así resume sus cinco años en el Senado: “Mi balance es satisfactorio; estamos en el tiempo en donde las primeras grandes reformas que hicimos se están aplicando y hay resultados. Por ejemplo, la reforma al artículo 4to constitucional que es que los programas sociales se conviertan en derechos constitucionales. Y esa política aplicada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado como resultado que para 2021 hayamos sacado de la pobreza a casi 6 millones de mexicanas y mexicanos y en Sinaloa cerca de 300 mil personas. En el 2024-2025 vamos a tener seguramente más de 10 millones fuera de la pobreza”.

La senadora señaló que a pesar de que México vivió grandes pérdidas con la pandemia y de que existe un contexto de un entorno mundial muy complicado, México está creciendo. Hizo énfasis en que “la economía está estable, somos una de las cinco mejores economías del mundo en este momento, la inflación casi regresa a su meta del 3%”.

Agregó: “Hay buenos resultados y todo tiene una fuente legislativa, las reformas laborales han ayudado muchísimo desde la libertad sindical, luego vino la reforma para tener los centros de registro laboral que hace más transparente el tratamiento de los conflictos laborales, el outsourcing, después las vacaciones dignas, y estamos por reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas”.

Es la primera legislatura de mayoría de izquierda, ¿cómo ha sido para usted acompañar el proyecto de López Obrador? Es un orgullo, es un sentimiento muy agradable, el haber empezado esta lucha cuando tenía 16 años y luchar, luchar, acompañar en todas las campañas a Cuauhtémoc Cárdenas, sabiendo de antemano que le hicieron un gran fraude en 1988, y después acompañar al siguiente líder generacional que es Andrés Manuel López Obrador. Y ahora en el senado de la república en una temporalidad igual, la verdad es un sentimiento de mucho orgullo, de estar haciendo historia en estos tiempos de la cuarta transformación.

Usted fue de las primeras en apoyar abiertamente a la Dra. Claudia Sheinbaum, ¿Qué opinión le merece?

“Mira, desde el principio que se supo que Claudia Sheinbaum iba a ser aspirante inmediatamente me identifiqué con ella, la conozco desde que era líder estudiantil, de su lucha en la defensa de la soberanía energética, todo contra el fraude que le hizo Calderón a López Obrador, como líder del movimiento magisterial de la UNAM en los 90´s y es una mujer de lucha y principios. También soy una persona institucional y soy vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en la JUCOPO, la verdad que sí traté de ser respetuosa particularmente con mi coordinador Monreal. Pero sí efectivamente me pronuncié, recorrí las calles y todo el estado de Sinaloa apoyándola para que se convirtiera en nuestra coordinadora nacional.”

Imelda Castro destacó que de llegar Claudia a la presidencia será un hecho histórico. “Uno de los grandes legados -de AMLO- es justamente eso, respaldar a una mujer para que sea la primera presidenta de la república después de él”.

“Con Claudia Sheinbaum vamos a entrar muy fuerte en el tema del desarrollo del litio como una alternativa energética, porque es experta en el tema, vamos a avanzar muchísimo en nuestras ciudades y capitales porque Claudia tiene un modelo de ciudad integral con un planteamiento muy moderno de movilidad, el respeto a los derechos humanos, y, sobre todo, el tema de seguridad para mujeres”. Agregó: “Vamos a convertirnos en una gran potencia mundial con una mujer a la cabeza del gobierno, aparte lo que ya sabemos, su honestidad, es una mujer muy determinada, trabajadora, que está 24/7.″

Hablamos de Sinaloa y la 4T, su opinión sobre el gobierno del Dr. Rubén Rocha Moya:

“Este es un gobierno, yo lo digo que igual que el gobierno nacional, un gobierno muy humanista porque el Dr. Rocha Moya es un hombre de gran trayectoria”. Destacó que Sinaloa está a la vanguardia al hacer del programa de discapacidad con acceso universal. “Esa pensión no se da de manera universal en ningún estado de la república, probablemente se de en los próximos meses o años, pero Sinaloa es pionero. También el apoyo adicional a pescadores es notable”.

“Lo he dicho claramente, en el tema del maíz somos el estado en primer lugar en producción, y en ninguna otra entidad se estableció un esquema de apoyo a los productores. Federación y estado tienen ahorita una inversión en Sinaloa mayor a 16 mil millones de pesos para apoyar a los productores”.

Agregó: “Veo un gobierno muy fuerte, de mucho trabajo y resultados, y bueno el inicio del tercer año se da en este contexto de estabilidad política, de liderazgo porque eso también es muy importante, que no solo gobiernen bien, sino que también mantengan la estabilidad política y creo que el gobernador tiene esa capacidad y lo está haciendo muy bien”.

Es el jefe político en el estado, ¿Cómo es su relación con el Gobernador Rocha Moya? La he definido en dos palabras, de respeto y colaboración. Esa es mi relación con el Dr. Rocha Moya, por supuesto que somos amigos, pero esa parte está por fuera de lo que es el ejercicio público o de la política, somos compañeros de partido y fuimos compañeros en el senado de la república, tuve ese privilegio de convivir con él más o menos dos años, donde compartimos agenda, fue una experiencia muy interesante y después de eso él es gobernador.

Registro a la reelección

Creo que tiene todos los enteros para esta reelección al senado: “Varias compañeras levantaron la mano para registrarse. No me preocupa absolutamente eso, al contrario, entre nosotras hay sororidad, solidaridad. Los mecanismos están bien claros, muy transparentes, en el partido, la propia Claudia Sheinbaum fue electa mediante una encuesta, entonces que el partido haga la medición, y quien tenga mayores posibilidades pues esa va a ser la persona que va a encabezar la fórmula de mujeres”.

En los eventos, he observado buena química entre usted y el secretario de Gobierno Enrique Inzunza, ¿han conversado de alguna eventual estrategia para la fórmula? Sí hemos platicado; pero después del informe nos vamos a reunir para platicar y también vamos analizar los registros completos. Él es una persona preparada, listo para estar en la tribuna del senado, no tengo ninguna duda que tiene todo el perfil y sería para mi muy agradable que hagamos una campaña juntos, eso lo va a decidir el partido.

En lo general, ¿cómo ve el proceso de cara al 2024? Muy bien, no tengo duda que vamos a ganar la presidencia de la república con Claudia Sheinbaum y la mayoría en las dos cámaras, sin embargo, creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante, ahora nuestra campaña debe ser más intensa, hay que ir al contacto directo con la gente.

Por supuesto a nivel local no tengo duda que vamos a ganar. Aquí en Sinaloa lo que tenemos que hacer es ratificar el triunfo; pero no embriagarnos de triunfalismo y no pensar que todo lo va hacer el gobernador, o el presidente López Obrador, quienes sean o seamos candidatos o candidatas tenemos que hacer una campaña muy fuerte junto con la ciudadanía.

La oposición se ha dedicado a la crítica, ¿cree usted que hay un desgaste electoral de la 4t? Estudié Ciencia Política y creo que necesitamos tener siempre una oposición de calidad, lamento que en estos tiempos la oposición no esté entendiendo el momento que se está viviendo. Efectivamente se la pasan haciendo críticas, pero destructiva, de muy bajo nivel, que no les ayuda a ellos, porque toda la crítica de los 5 años contra el presidente López Obrador, se viene una elección y pierden, viene otra elección y pierden, ahorita nosotros ya gobernamos 23 estados del país. Pugno, sueño, impulso una oposición de calidad que nos ayude a gobernar mejor.

¿Cómo va ser este clic o colaboración con los partidos alianza? Tenemos alianzas legislativas en las cámaras, pero ya en el tema electoral está por definirse una estrategia de complementariedad. Creo que en Sinaloa debemos ir juntos, hay una relación de respeto, con el Partido Verde y del Trabajo, pero es una buena relación tanto a nivel de los tres dirigentes como en las cámaras y obviamente el presidente de la república ha sido incluyente con estos partidos.

Vanessa Félix en X: @vanessafelixmx