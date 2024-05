Rivales de Griselda Martínez, quien es candidata al Senado de la República por Movimiento Ciudadano en Colima, no quieren debatir con ella en el debate programado para este jueves 9 de mayo.

Los candidatos a una curul en la Cámara de Senadores por parte de Morena en las elecciones 2024, Virgilio Mendoza y Ana Karen Hernández, se negaron a debatir con la candidata de Movimiento Ciudadano porque aseguraron que ella busca calumniarlos, atacarlos y difamarlos.

Cabe recordar que en febrero pasado, Griselda Martínez fue expulsada del partido Morena con el que ganó la presidencia municipal de Manzanillo, y posteriormente se unió a las filas de Movimiento Ciudadano.

Pero, ¿quién es Griselda Martínez, la candidata de Movimiento Ciudadano en Colima con la que no quieren debatir sus rivales? Te decimos todo lo que se sabe sobre ella.

¿Quién es Griselda Martínez?

Griselda Martínez Martínez es la candidata de Movimiento Ciudadano a senadora en Colima en las Elecciones 2024.

Fue presidenta municipal de Manzanillo en dos ocasiones por el partido de Morena, hasta que pidió licencia y fue expulsada de este en febrero de 2024 y, posteriormente, se unió a Movimiento Ciudadano.

Oriunda de Manzanillo, Colima, Griselda Martínez indica que este municipio fue fundado por sus bisabuelos, cuyo ejemplo la enseñó a “amar su tierra”.

En el 2018 iniciamos la transformación, encabezo un gobierno humanista, basado en los principios de justicia, libertad, honestidad y transparencia. Griselda Martínez

Tuve la oportunidad de conversar con Jorge Vargas. Platicamos sobre mi abuelo José Martínez Navarro y mi tío Francisco... Publicado por Griselda Martínez Martínez en Miércoles, 8 de mayo de 2024

¿Qué edad tiene Griselda Martínez?

La candidata Griselda Martínez nació el 26 septiembre 1968 en Manzanillo, Colima, por lo que previo a las elecciones 2024, tiene 56 años de edad.

¿Quién es el esposo de Griselda Martínez?

La candidata de Movimiento Ciudadano en Colima con la que no quieren debatir sus rivales se encuentra casada.

Sin embargo, por motivos de seguridad se desconoce la identidad del esposo de Griselda Martínez.

Y es que la candidata de Movimiento Ciudadano en Colima ha sufrido dos intentos de asesinato: el primero ocurrió en junio del 2019 y el segundo en el 2022, además de persecuciones políticas y difamaciones donde la han vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por estas razones, Griselda Martínez se encuentra viviendo alejada de su familia en la Puerta Violeta, una Unidad de Atención Multiagencial para Mujeres que les brinda espacios de atención y protección integrales, especializadas y con perspectiva de género.

Mi nombre es Griselda Martínez Martínez; doble Martínez, como las dos veces que quisieron arrebatarme mi derecho a la... Publicado por Griselda Martínez Martínez en Sábado, 2 de marzo de 2024

¿Qué signo zodiacal es Griselda Martínez?

Debido a que Griselda Martínez nació el 26 de septiembre, le corresponde el signo zodiacal de Libra.

Libra es un signo zodiacal de aire que se asocia con la diosa griega de la justicia, Temis. Este signo se caracteriza por ser equilibrado y diplomático, pero también puede ser indeciso y complaciente.

¿Cuántos hijos tiene Griselda Martínez?

Griselda Martínez, la candidata de Movimiento Ciudadano en Colima con la que no quieren debatir sus rivales, tiene tres hijos.

No obstante, también se desconocen sus identidades , aunque ella misma indicó que uno es ingeniero agrónomo, un ingeniero electromecánico y su hija menor es química, veterinaria y oceanóloga.

Además, se sabe que la candidata tiene nietas.

Asimismo, Griselda Martínez contó en una entrevista que su abuelo materno José Manuel Martínez Navarro fue un líder sindical de jornaleros al que asesinaron siendo joven.

Asimismo, la candidata reconoce que tanto su abuelo como su tío Francisco Martínez Carrizales, son “importantísimos en lo que a mi formación política y a mis ideales se refiere”.

Griselda Martínez fue presidenta municipal de Manzanillo por Morena

¿Qué estudió Griselda Martínez?

Se desconoce qué estudió Griselda Martínez, pues el currículum vitae público que se encuentra en la plataforma del gobierno municipal de Manzanillo, Colima, se encuentra vacío en este rubro.

¿En qué ha trabajado Griselda Martínez?

Griselda Martínez, la candidata de Movimiento Ciudadano en Colima con la que no quieren debatir sus rivales, ha trabajado como presidenta municipal de Colima en dos ocasiones:

Del 2018-2021

Del 2021-2024

Como ya mencionamos, Griselda Martínez sufrió dos atentados y ella misma explica que el primero se debió a las acciones que hizo en cuanto se convirtió en presidenta municipal de Manzanillo.

Entre estas acciones, la ahora candidata de Movimiento Ciudadano en Colima al Senado dio de baja a 200 policías del municipio que tenía personas infiltradas del crimen organizado.

Griselda Martínez ha sufrido dos intentos de asesinato

¿Cuáles son las propuestas de Griselda Martínez?

En la página web oficial de Griselda Martínez se indica que la candidata de Movimiento Ciudadano en Colima con la que no quieren debatir sus rivales trabajó en Manzanillo durante dos mandatos.

Entre las propuestas que logró, se encuentran:

Emprendiendo mi autoempleo

Nueva policía capacitada, profesionalizada, acreditada y equipada.

Apoyos sociales a grupos vulnerables como el derecho al consumo de agua mínimo vital

Inversión en obras públicas

Equipamiento para prestación de servicios

Esterilización a perros y gatos en situación de calle

Modernización del sistema de alumbrado

Pago de la deuda de gobiernos anteriores de Manzanillo, Colima

Así como el fomento a actividades culturales

1200 obras nuevas en Manzanillo

Rivales de Griselda Martínez, la candidata de Movimiento Ciudadano en Colima, no quieren debatir con ella

Los candidatos Virgilio Mendoza y Ana Karen Hernández, quienes forman parte de la fórmula de Morena al Senado de la República en Colima, no quieren debatir con Griselda Martínez en el debate programado para el jueves 9 de mayo.

Los aspirantes a una curul en la Cámara de Senadores aseguraron que la candidata de Movimiento Ciudadano en Colima busca calumniarlos, atacarlos y difamarlos.

Esto porque, explicaron, Griselda Martínez se ha dedicado a insinuar en sus actos de campaña que son unos delincuentes.

No obstante, no se han probado estas acusaciones, pero los rivales de Griselda Martínez indicaron que con ella no “puede existir un diálogo respetuoso y/o coherente”, por lo que no participarán en este ejercicio democrático para no faltarle el respeto a los ciudadanos de Colima.