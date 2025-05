Gerardo Vargas Landeros, ex alcalde de Morena en Ahome, Sinaloa que pidió licencia para separarse del cargo por las investigaciones en su contra, fue detenido el viernes 30 de mayo de 2025.

De acuerdo con lo indicado en reportes de medios locales, Gerardo Vargas Landeros, acusado de irregularidades en el arrendamiento de 126 patrullas, fue detenido en su domicilio en Los Mochis.

La información que se ha emitido en torno al ex alcalde de Ahome, Sinaloa, señala que su aseguramiento se ejecutó luego de que no acudió a las últimas 3 audiencias judiciales de su caso.

Así detuvieron a Gerardo Vargas Landeros, ex alcalde de Ahome, Sinaloa

La tarde del viernes 30 de mayo, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron a cabo la detención de Gerardo Vargas Landeros, ex alcalde de Ahome, Sinaloa.

Sobre lo ocurrido, reportes señalan que personal de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) de la FGE, se encargó de notificar al ex presidente municipal y ejecutar su aseguramiento.

Por medio de redes sociales, se han difundido diferentes fotografías y videos en los que se muestran los momentos en los que Gerardo Vargas Landeros fue detenido a las afueras de su domicilio.

Versiones señalan que fue cerca de las 13:00 horas del viernes 30 de mayo cuando se realizó la captura en momentos en los que el ex alcalde de Ahome, Sinaloa, llegaba a su casa en Los Mochis.

Gerardo Vargas Landeros, ex alcalde de Ahome, Sinaloa, fue detenido por esta razón

Como parte de la investigación que se efectúa en torno a Gerardo Vargas Landeros, ex alcalde de Ahome, Sinaloa, autoridades ejecutaron su detención en Los Mochis el viernes 30 de mayo.

Al respecto, se indica que el ex alcalde de Ahome, Sinaloa, contaba con una orden de aprehensión en su contra debido a que un juez la emitió tras el incumplimiento de su obligación procesal.

En específico, se reveló que en el proceso judicial que se desarrolla en su contra por los diversos delitos que se le imputan, el ex presidente municipal fue requerido para diversas audiencias.

No obstante, se acusa, Gerardo Vargas Landeros se ausentó de las últimas 3 sesiones a las que fue citado y para ninguna de ellas presentó justificantes que validaran tal conducta.

El portal local, Luz Noticias, informó que el ex alcalde de Ahome, Sinaloa, no se presentó a su audiencia del 28 de mayo, pese a que el juez no validó su petición de aplazar la sesión por “razones médicas”.

Gerardo Vargas Landeros, ex alcalde de Ahome (Especial)

¿De qué se le acusa a Gerardo Vargas Landeros, ex alcalde de Ahome, Sinaloa?

Gerardo Vargas Landeros, ex alcalde de Ahome, Sinaloa, es acusado de irregularidades en el arrendamiento de 126 patrullas con un contrato superior a 171 millones de pesos.

En torno a los señalamientos que se han emitido en contra del ex presidente municipal, se refiere que firmó el contrato de arrendamiento sin el proceso administrativo correspondiente.

Por ello, el ex alcalde de Ahome, Sinaloa, que fue detenido el viernes 30 de mayo, es acusado de incurrir en diversos delitos, como los que se presentan a continuación:

Desempeño irregular de la función pública, pues el contrato no fue licitado correctamente

Posible colusión con proveedores para inflar costos y obtener beneficios personales

Ejercicio indebido del servicio público por autorizar pagos injustificados

Abuso de autoridad, pues habría presionado a funcionarios para que avalaran el contrato pese a advertencias sobre su legalidad

Por los hechos, el congreso de Sinaloa aprobó su desafuero el 2 de mayo con el fin de que las autoridades correspondientes procedan en su contra conforme se establece en la ley.