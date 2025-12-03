Gerardo Sosa Castelán, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), enfrenta acusaciones por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Debido a esto las autoridades le negado un amparo, por lo que a continuación te contamos lo que sabemos acerca de Gerardo Sosa Castelán.

¿Quién es Gerardo Sosa Castelán?

Gerardo Sosa Castelán es un académico y político originario de Acaxochitlán, Hidalgo, entidad en donde ha pasado la mayor parte de su vida.

Es señalado por las autoridades por presuntamente haber utilizado una empresa para cometer operaciones financieras ilegales, con recursos de los cuales no se podría comprobar su procedencia.

¿Qué edad tiene Gerardo Sosa Castelán?

Gerardo Sosa Castelán nació el 26 de julio de 1955, por lo que actualmente tiene 70 años de edad.

Gerardo Sosa Castelán (Gerardo Sosa Castelán / FB)

¿Quién es la esposa de Gerardo Sosa Castelán?

Gerardo Sosa Castelán se encuentra casado con Adriana del Carmen Cravioto Torres.

¿Qué signo zodiacal es Gerardo Sosa Castelán?

Gerardo Sosa Castelán nació un 26 de julio, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tiene Gerardo Sosa Castelán?

De acuerdo con la información, Gerardo Sosa Castelán tendría tres hijos, de los cuales, uno de ellos fue asesinado.

¿Qué estudió Gerardo Sosa Castelán?

Gerardo Sosa Castelán cuenta con la Licenciatura en Derecho por la UAEH.

Asimismo, cuenta con una Maestría en Criminología por la misma universidad, y un diplomado en Economía en la Universidad de Harvard, Estados Unidos.

¿En qué ha trabajado Gerardo Sosa Castelán?

Gerardo Sosa Castelán ha desempeñado diversos puestos en su trayectoria profesional, destacando:

Profesor en la UAEH

Rector de la UAEH, de 1991 a 1998, siendo impulsor de nuevas licenciaturas, maestrías, fortaleciendo a la plantilla docente, así como fue promotor para crear la Orquesta Sinfónica de la UAEH.

Diputado local en Hidalgo

Diputado federal en dos periodos