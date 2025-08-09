Un video difundido en redes sociales puso en evidencia a Emanuel Hernández, alcalde de Hidalgo, bailando narcocorridos con un bote de cerveza en la cabeza durante la presentación de Los Plebes del Rancho.

El hecho ha generado opiniones divididas ya que algunos consideran que Emanuel Hernández está en su derecho de divertirse sanamente sin importar su puesto como presidente municipal de Ixmiquilpan.

“El gober fue sin escoltas y a pasarla bien, ¿Qué hay de malo en estar cerca de su gente? ¡Arriba Ixmiquilpan, la fiesta y Los Plebes del Rancho!“ Comentarios en redes

Sin embargo, otros más criticaron a Emanuel Hernández por contradecirse e invitar a Los Plebes del Rancho, agrupación que hacen apología del delito en sus canciones.

Pero más allá de este hecho, ¿Quién es Emanuel Hernández? Te damos los detalles del alcalde que fue captado bailando con vecinos de Ixmiquilpan en la feria municipal en honor al “Señor de Jalpa”.

¿Quién es Emanuel Hernández?

Emanuel Hernández Pascual, conocido como “El Chino”, es el actual presidente municipal de Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo, México.

“El Chino” se desempeña como alcalde de Ixmiquilpan desde 2024, luego de resultar electo en las elecciones del 2 de junio de ese año.

En sus redes sociales se describe asimismo como un entusiasta del motociclismo de aventura, así como un alcalde cercano al pueblo.

De hecho, Emanuel Hernández ha defendido que cantó narcocoridos y bailó con un bote de cerveza en la cabeza para mantenerse cercano a los pobladores.

Hoy toca con #Liberación y por fa no me queden mal, vamos a bailar y a cantar, aunque nos critiquen, que lo bailado y lo cantado ¿quién nos lo quita? Emanuel Hernández

¿Cuál es la edad de Emanuel Hernández?

En la actualidad, Emanuel Hernández tiene 39 años.

¿Cuál es el signo zodiacal de Emanuel Hernández?

Ya que Emanuel Hernández nació un 2 de abril, el signo zodiacal que le corresponde es el de Aries.

Los nacidos en este signo son considerados personas con liderazgo, iniciativa, competitividad y valentía.

¿Emanuel Hernández tiene esposa?

Emanuel Hernández mantiene su vida amorosa lejos del ojo público, por lo que no se conoce si tiene o no pareja.

¿Emanuel Hernández tiene hijos?

Emanuel Hernández es padre de una pequeñita llamada Alessa, a quien se ha referido como “su motor de vida”.

¿Qué estudios tiene Emanuel Hernández?

No hay información disponible que dé cuenta del último grado de estudios de Emanuel Hernández.

¿En qué ha trabajado Emanuel Hernández?

Emanuel Hernández se ha desempeñado como comerciante y empresario, según el sitio “Saber Votar”.

Se trata también del actual presidente municipal de Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo, México.

¿Qué hizo Emanuel Hernández?

A través de redes sociales se difundieron videos en los que se observa al alcalde Emanuel Hernández presentar al grupo Los Plebes del Rancho al grito de: “¡Arriba Ixmiquilpan, chingada madre!”.

Esto ha desatado una serie de críticas, especialmente de aquellos que consideran que cantar narcocorridos y bailar con una cerveza en la cabeza son comportamientos poco éticos y profesionales.

Los usuarios también criticaron la presentación de Los Plebes del Rancho, agrupación que se presentó en Ixmiquilpan con motivo de la feria municipal en honor al “Señor de Jalpa”.

En respuesta, Emanuel Hernández ha reiterado que seguirá con el ambiente festivo como parte de la feria de Ixmiquilpan.