Omar Garcia Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó la captura en Quintana Roo de Mikael Michalis, alias “El Griego”, quien fuese fugitivo de Europol.

Se sabe que Mikael Michalis, alias “El Griego”, contaba con una ficha roja por parte de la Interpol por los delitos de:

Tráfico de armas

Drogas

Lavado de dinero

De acuerdo con el comunicado de Omar García Harfuch, el hombre identificado como Mikael Michalis fue detenido como resultado de una investigación del Centro Nacional de Inteligencia por los tres niveles de gobierno.

Omar García Harfuch (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

¿Quién es Mikael Michalis, alias “El Griego”?

Mikael Michalis, alias “El Griego”, es un joven sueco que cuenta con una orden de arresto en Suecia por ser el líder del grupo criminal “Dalen”.

También conocido como Dalennätverket, el grupo criminal Dalen ha sido identificado por autoridades suecas como una de las principales responsables de la ola de violencia de pandillas en Suecia.

Según reportes de los diarios locales, Mikael Michalis ha sido vinculado a delitos relacionados con:

narcotráfico

extorsión

reclutamiento criminal de jóvenes

violencia entre bandas rivales.

Por estos hechos, se sabe que “El Griego” contaba con una ficha roja de la Asociación Internacional de Policía Criminal (Interpol) y de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol).

¿Cuántos años tiene Mikael Michalis, alias “El Griego”?

De acuerdo a lo informado, Mikael Michalis, alias “El Griego” tendría 27 años al momento de ser detenido en Quintana Roo.

El Griego (Especial)

Se presume que Mikael Michalis, alias “El Griego”, habría participado en diferentes actividades ilegales como líder del grupo criminal “Dalen”.

Bajo esta organización, encabezó delitos como:

Tráfico de armas

Drogas

Lavado de dinero

EL Griego amasó una fortuna a través de la construcción de propiedades de alto nivel en Cancún, Yucarán, Quintana Roo y Mérida, así como con transferencias con criptomonedas.

Embajador Ronald Johnson reconoce trabajo de México por detención de Mikael Michalis, alias “El Griego”

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reconoció el trabajado de México luego de que Omar García Harfuch diera a conocer la detención de Mikael Michalis, alias “El Griego”.

“¡Felicidades! este es un ejemplo excelente! Un esfuerzo combinado de varios organismos del gobierno Mexicano. Resultas positivas para la gente!“, celebró Ronald Johnson.

En este operativo en Quintana Roo para capturar a “El Griego”, también fue detenido Tomás Alejandro “N”, investigado por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Trascendió que Mikael “N” fue llevado a la estación migratoria correspondiente para ser trasladado a Europa bajo custodia y posteriormente ser entregado a la Policía de Suecia.