César Julio Saucedo fue nombrado como el nuevo secretario general de Gobierno de Sinaloa el miércoles 4 de noviembre de 2026, tras la salida de Yeraldine Bonilla.

En ese encargo, el nuevo funcionario será el encargado de coordinar la política interna del estado y fungir como enlace entre el gobierno estatal y los distintos sectores políticos y sociales.

¿Quién es César Julio Saucedo?

César Julio Saucedo es un biólogo pesquero y funcionario público mexicano, nombrado en noviembre de 2026 como Secretario General del Gobierno de Sinaloa por la gobernadora interina Graciela Domínguez.

Es originario de Teacapán, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, estado donde cursó sus estudios en Biología Pesquera y donde ha desempeñado diversos cargos en ese sector.

César Saucedo llega al gabinete de Sinaloa (Especial )

¿Cuántos años tiene César Julio Saucedo?

A pesar de su nombramiento, es poca la información personal que se conoce de César Julio Saucedo.

En ese sentido, no se conoce la fecha de nacimiento ni su edad precisa en el presente 2026.

¿Quién es la esposa de César Julio Saucedo?

Hasta ahora no existe información pública disponible sobre la identidad de la esposa de César Julio Saucedo.

¿Quiénes son los hijos de César Julio Saucedo?

Actualmente no existe información de acceso público sobre los hijos de César Julio Saucedo.

César Saucedo llega al gabinete de Sinaloa (Especial )

¿Qué estudió César Julio Saucedo?

César Julio Saucedo es biólogo pesquero egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Además, cuenta con una Maestría en Ciencias Marinas, por parte del Instituto Politécnico Nacional.

¿En qué ha trabajado César Julio Saucedo?

César Julio Saucedo se desempeñó desde noviembre de 2021 a noviembre de 2022 como subsecretario de Pesca, en la actual administración del Gobierno de Sinaloa.

Previo a ese encargo, fungió como director del Instituto Sinaloense de Pesca y Acuacultura, por lo que gran parte de su trayectoria corresponde principalmente a actividades en ese ramo.

Destaca que César Julio Saucedo cuenta con una trayectoria como docente y catedrático en ciencias del mar, además de desempeñarse como diputado local de 1998 a 2001.