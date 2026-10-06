La presidenta municipal Betzabé Martínez anunció que Gómez Palacio se prepara para vivir una noche de boxeo de talla internacional, con la presentación del campeón gomezpalatino Gohan Rodríguez, quien defenderá ante su propia afición el título Plata del Consejo Mundial de Boxeo frente al japonés Joe Shiraishi, el próximo 10 de octubre en el Palenque de la Expo Feria.

La presidenta municipal Betzabé Martínez Arango destacó que el Gobierno Municipal acompañará la realización de esta función con acciones de protección, prevención y seguridad, a fin de que las familias de Gómez Palacio y de toda la Comarca Lagunera puedan disfrutar del evento en condiciones adecuadas.

La presidenta municipal informó que, como parte de la preparación, Protección Civil realizará recorridos de supervisión para verificar que las instalaciones cumplan con las condiciones necesarias, mientras que Seguridad Pública trabajará de manera coordinada con la Guardia Nacional, Defensa y Policía Estatal para implementar las estrategias preventivas correspondientes.

Gohan Rodríguez defenderá título Plata del CMB (cortesía )

Es importante reconocer el talento lagunero en el boxeo. Gohan es un orgullo para Gómez Palacio y siempre tendrá nuestro respaldo, al igual que todos los jóvenes que encuentran en el deporte una oportunidad para construir un mejor futuro. Betzabé Martínez Arango, presidenta municipal de Gómez Palacio

Gohan Rodríguez tendrá respaldo de la afición lagunera

El director del Deporte Municipal, Carlos Alberto Martínez Padilla, informó que el programa inicia el miércoles 7 de octubre con entrenamiento público a las 17:00 horas, en la explanada de Presidencia Municipal; el jueves la rueda de prensa a las 10:00 horas, en el Parque La Esperanza, y el viernes pesaje oficial a las 11:00 horas, en el Auditorio Centenario de la Expo Feria.

Gohan Rodríguez defenderá título Plata del CMB (cortesía )

El sábado 10 de octubre se realizará la gran función de boxeo en el Palenque Vicente Fernández de la Expo Feria de Gómez Palacio, evento que contempla la participación de siete boxeadores profesionales gomezpalatinos que tendrán la oportunidad de subir al ring y mostrar el resultado de su preparación.

El director del Deporte Municipal, Carlos Alberto Martínez resaltó además la coordinación con el programa Boxeando por la Paz, implementado por la presidenta Claudia Sheinbaum, mediante el cual se apoya la operación de tres gimnasios de boxeo totalmente gratuitos en el municipio, espacios donde niñas, niños y jóvenes pueden acercarse a esta disciplina.

Gohan Rodríguez defenderá título Plata del CMB (cortesía )

Para el Gobierno Municipal de Gómez Palacio, la realización de esta función representa más que un espectáculo deportivo, una oportunidad para acercar a las nuevas generaciones a disciplinas que fomentan la disciplina, esfuerzo, constancia y superación personal.