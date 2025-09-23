En días recientes se dio a conocer que Armando Camacho Aguilar sería el nuevo director del Instituto de Cultura Física y el Deporte en Sinaloa, pero ¿Quién es? Aquí te contamos más sobre su vida y trayectoria.

Con 46 años de experiencia en el medio, el recién nombrado director del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte señaló que buscará generar resultados visibles para beneficiar a niñas, niños y jóvenes.

Armando Camacho Aguilar externó que el objetivo es cumplir la encomienda planteada por el gobernador Rubén Rocha, toda vez que los resultados serán un factor determinante en su gestión.

Rubén Rocha Moya aclara por qué canceló festejos patrios en Sinaloa (Rubén Rocha Moya vía X)

¿Quién es Armando Camacho Aguilar?

Armando Camacho Aguilar es un apasionado del béisbol, que en el pasado se desempeñó como presidente municipal de Salvador Alvarado, por el periodo 2021-2024.

Tras culminar el cargo, fue invitado al gabinete del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, para estar al frente del ICATSIN.

Sin embargo, el jueves 18 de setiembre del 2025, Armando Camacho Aguilar fue nombrado nuevo director del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte.

Se sabe que el nuevo titular del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte llega con 46 años de experiencia en el deporte, disciplina que comenzó a practicar desde los ocho años.

¿Cuál es la edad de Armando Camacho Aguilar?

Armando Camacho Aguilar nació el 18 de diciembre de 1970, por lo que en la actualidad tiene 54 años.

¿Cuál es el signo zodiacal de Armando Camacho Aguilar?

Debido a que Armando Camacho Aguilar nació un 18 de septiembre, el signo zodiacal que le corresponde es el de Sagitario.

¿Armando Camacho Aguilar tiene esposa?

Armando Camacho Aguilar está casado con la señora Guadalupe.

Armando Camacho Aguilar es el nuevo director del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (ISDE)

¿Armando Camacho Aguilar tiene hijos?

Armando Camacho Aguilar es padre de cuatro hijos; Saúl Armando, Diana Laura, Dania Guadalupe y Diego Camacho.

¿Qué estudios tiene Armando Camacho Aguilar?

Armando Camacho Aguilar es licenciado en Contaduría Pública por el Centro de Estudios Superiores de Guamúchil.

Asimismo, cuenta con una maestría en Alta Dirección por el Centro de estudios superiores de Guamúchil y un doctorado en Administración por la Universidad Autónoma de Durango.

¿En qué ha trabajado Armando Camacho Aguilar?

De acuerdo con su información curricular, estos son algunos empleos en los que se ha desempeñado Armando Camacho Aguilar:

Docente de la Universidad Autónoma de Occidente

Director General del Conalep Guasave

Gerente General de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

Director de Ingresos Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado

Docente del Centro de Estudios Superiores Guamúchil

Regidor Propietario H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado

Litografica Espino

Impresora Lié

Impresora Marcos

Despacho contable Inzunza

En cuanto a su trayectoria deportiva:

Participación en campeonatos nacionales de beisbol categoría veteranos en el 2010

Tesorero de la liga promocional de primera fuerza

Presidente del club nacional de beisbol Garbanceros de Guamuchil

Seleccionado para campeonatos nacionales de beisbol de primera fuerza

Seleccionado para campeonatos nacionales de beisbol de primera fuerza durante 12 años

Participación en las ligas infantiles de beisbol organizadas por el Club Veteranos de Beisbol

Otros trabajos conocidos:

Conferencias

Talleres

Participación Social

Armando Camacho Aguilar es el nuevo director del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte

El nuevo director del Instituto Sinaloense de la Cultura Física y Deporte será Armando Camacho Aguilar, quien expuso como uno de los ejes primordiales reforzar y fomentar el deporte en el ámbito popular.

Tras su nombramiento, resaltó que trabajará por mejorar la relación del deporte con la niñez y juventudes de Sinaloa, de cara a forjar un mejor tejido social frente a la creciente violencia.

“Que el deporte popular cumpla con su función, que es otra de las áreas que yo miro, y yo visualizo, que el deporte popular se convierta en un instrumento de sinergia entre las familias y se genere un mejor tejido social en el corto, mediano y largo plzo”, señaló Armando Camacho Aguilar.

Asimismo, Armando Camacho Aguilar destacó que la administración del anterior titular, Julio César Cascajares Ramírez, dejó resultados positivos para el deporte de alto rendimiento en la entidad.