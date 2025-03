Precisamente ayer, a través de los fragmentos de esta columna, puntualizamos los aspectos importantes del giro preponderante que tiene la educación a favor del proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso, en una realidad que constatan los mecanismos que se encargan de evaluar el desempeño de este rubro, han coincidido en el avances sustancial que ha tenido uno de los rubros relevantes para el desarrollo en México. Estamos hablando de las expectativas que ha generado la nueva escuela mexicana que diseñó Mario Delgado , titular de la Secretaría de Educación Pública. De hecho, eso se impulsará o, mejor dicho, entrará en vigor en el próximo ciclo escolar. Digamos que eso, a la par de las eficientes acciones que lleva el encargado de la SEP a nivel nacional, están influyendo positivamente en cada una de las entidades en las que se han puesto en marcha algunos quehaceres que, en definitiva, abordan rasgos fundamentales como la salud, el fortalecimiento a los planes y programas, así como la profesionalización y el uso de las tecnologías, que constantemente hemos aludido como elementos inherentes.

Una muestra de ello, y bajo la premisa de un compromiso sólido con la población del país, la presidenta constitucional de México, que ha cumplido al pie de la letra su palabra, inauguró la primera Universidad Rosario Castellanos en Chiapas. Es así, como dijimos con anterioridad, como el sur del país ha comenzado a escribir una nueva historia de progresos y avances. De hecho, eso viene ocurriendo desde los tiempos en que AMLO llegó a la presidencia de la República. Cómo no recordar, debemos mencionarlo, lo trascendental que fue el Tren Maya, y el impacto que ha provocado como uno de los principales corredores turísticos para miles de visitantes nacionales y extranjeros. Y sí, el mismo López Obrador, que siempre fue partidario de que el sur del país tuviese ese reconocimiento por el potencial natural que tiene, fue pionero en este progreso social que, por supuesto, continuará con la jefa de Estado,

A cinco meses de llegar a Palacio Nacional, en efecto, Claudia Sheinbaum, que le ha dado continuidad a los pendientes que no concluyó AMLO por los tiempos en los que concretó su gestión, también tiene un andamiaje de acciones que fue nutriendo en el lapso de sus recorridos territoriales cuando fue abanderada de la coalición Seguimos Haciendo Historia. Y la respuesta, a cada una de esas demandas, se han ido afrontando con mucha responsabilidad de parte del gobierno estatal y federal. En el caso de las entidades, al comienzo de esta nueva era, tenemos que darle el mérito al mismo gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y al propio titular de la SEE, Roger Mandujano, que ha tenido una coordinación eficiente con Mario Delgado. De hecho, hace unos meses supimos que uno de los modelos educativos más eficaces de la Ciudad de México, como lo es la Universidad Rosario Castellanos, se pondría en manos de miles de estudiantes del sur.

Y así, con ese gran entusiasmo que siempre provoca la creación de un espacio educativo de ese nivel, ayer la propia Claudia Sheinbaum, en su visita al territorio estatal de Chiapas, abrió paso a esta nueva cultura educativa a quien, a propósito de ello, también debemos atribuir esa capacidad de gestión al gobernador, y al mismo Mario Delgado. Y ellos, que han dado el banderazo de arranque de este nivel superior, habrá que ver el poder de convocatoria que, como se anticipa, será en grandes proporciones, eso sí, con un abanico de carreras cuyo cometido, para generar ese proceso de transformación, es formar alumnos preparados para incursionar el universo de las oportunidades. La buena noticia, a la par de que se posibilitará una formación de profesionistas, es que se concretarán más universidades a lo largo y ancho del país.

Mientras tanto, Claudia Sheinbaum, considerando los avances sustanciales que se han venido dando en el sur del país, decidió poner en marcha la primera Universidad Rosario Castellanos en Chiapas, pues un espacio como este, además de abrir el compás del conocimiento, es un instrumento para la reconstrucción del tejido social . Recordemos que, hoy en día, los programas sociales, que nacieron en este proceso de transformación, se han ido multiplicando con las reformas constitucionales que ha ido aprobando el legislativo federal. Uno de esos casos, que hoy está siendo muy representativo para incentivar a los jóvenes, son las becas de asistencia que brotan en todos los rincones del país.

Hoy Chiapas, a diferencia de otras entidades, puede presumir que ha sido pionera de la puesta en marcha de esta Universidad que favorecerá a miles de estudiantes de educación media superior que busquen dar el salto a la profesionalización de una carrera. Eso, tal y como hemos venido atestiguando, se ha hecho posible con la responsabilidad que carga sobre sus hombros la misma presidenta constitucional, pero también personajes claves como Mario Delgado, y el propio gobernador de aquella entidad, Eduardo Ramírez Aguilar. Él, en efecto, se ubica en los primeros lugares de aprobación ciudadana al ver, desde luego, un cambio profundo en esta nueva era que, por cierto, cumple 100 días de trabajo y, por así decirlo, el tema de la seguridad es donde más notorio se ha percibido ese avance sustancial.

Notas finales

Enérgico el llamado que hizo el senador Saúl Monreal a los representantes de SEGALMEX. Resulta que, en aquella entidad de Zacatecas, los productores tienen tiempo que no reciben los insumos para producir en el campo, siendo este, para el desarrollo, uno de los grandes motores económicos. Eso, de alguna forma, nos permite identificar el protagonismo que ha tomado el legislador, sobre todo en la carrera por la gubernatura de su tierra natal en 2027. A la par de ello, en efecto, también nos da una muestra clara que más allá de ser instituciones del gobierno, hay que levantar la voz cuando no hay resultados tangibles, máxime cuando se trata de un componente tan elemental para las cosechas. Aquí, hay que decirlo así, esto no es culpa de Claudia Sheinbaum, sino de los titulares encargados de esa dependencia.

Notas finales II