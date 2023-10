Alejandra Ramírez Ortíz golpeó a una maestra de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) y ahora atraviesa un proceso jurídico por los hechos; a continuación te contamos quién es.

De acuerdo con lo referido, Alejandra Ramírez Ortíz es diputada local de Tlaxcala y profesora de la UATx ; no obstante, actualmente está suspendida de su cargo por golpear a su compañera Laura N.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 10 de octubre en instalaciones de la universidad de Tlaxcala, cuando la víctima fue encerrada y agredida por la diputada del Partido Alianza Ciudadana (PAC) y por su esposo, Enrique Vázquez Fernández.

Ahora, tanto la diputada como su conyúge son investigados por las autoridades por la agresión que cometieron contra la docente universitaria.

Alejandra Ramírez Ortíz es la diputada local de Tlaxcala señalada por agredir fisicamente a una profesora de Filosofia y Letras de la UATx, señalada como la ex pareja sentimental de su esposo, Enrique Vázquez Fernández.

Alejandra Ramírez Ortíz es diputada plurinominal del Congreso de Tlaxcala, y cuenta con cargos en 6 comisiones estatales, siendo:

Alejandra Ramírez Ortíz también sería la sobrina del Rector de la UATx, Serafín Ortiz Ortiz, quien aseguró que pese a su parentezco familiar no tendría consideraciones con la docente y su esposo, por lo que ambos fueron suspendidos de la planta académica.

De acuerdo con el testimonio de Laura N, la diputada Alejandra Ramírez Ortíz y su esposo, quien es expareja de la víctima, conspiraron para agredirla fisicamente en las instalaciones de la Universidad de Tlaxcala.

El hecho ocurrió el 10 de octubre, cuando la profesora Laura N fue convocada por uno de sus jefes a una reunión en la UATx, sin embargo, al llegar al lugar fue recibida por Alejandra Ramírez Ortíz y Enrique Vázquez Fernández, quienes la retuvieron en un aula y la agredieron por más de una hora.

“Les aclaré que no era el lugar donde podíamos hablar, y con lujo de violencia me dijeron que era el único lugar y que por eso se había hecho así. Había gente en mi centro de trabajo que sabía que estaban ahí y que me tenían ahí para tratar de amedrentarme”

Laura N