El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, asistió este lunes 8 de septiembre al foro Contigo Informamos, evento que fue encabezado por el gobernador del estado, Mauricio Kuri González.

En declaraciones a la prensa luego del foro, el alcalde habló sobre la suspensión temporal del suministro de agua potable por culpa del desfogue de la presa Zimapán, acción ordenada por el Gobierno Federal a través de la Conagua.

Felifer despliega medidas por falta de agua en Querétaro (corte)

Macías señaló que la falta de agua seguirá por las próximas horas y esperan que el servicio sea restablecido este martes o en las primeras horas del miércoles en toda la zona metropolitana.

Para hacer frente a esta situación, se han desplegado 60 pipas y se han distribuido cerca de 30 mil bidones de 30 y 60 litros en las zonas con mayores afectaciones. En total, 264 colonias de la capital presentan variaciones en la presión del agua y cortes temporales de entre 12 y 48 horas.

Felifer hizo un llamado a las familias para racionalizar el uso del agua en sus viviendas y recordó que las solicitudes de apoyo con pipas o bidones pueden hacerse al número 070, además de los teléfonos de la CEA.