Felipe Fernando Macías Olvera, presidente de Querétaro, presentó las acciones que se han impulsado durante su gobierno en la temporada de lluvias, destacando que se han entregado más de 15 millones de pesos a familias afectadas.
Felifer Macías destacó que durante esta temporada de lluvias se ha trabajado de manera coordinada con el Gobierno Estatal para entregar apoyos a vecinos sin importar si tenían cubierto el pago del seguro predial.
“Haremos un recuento respecto a como vamos en el seguimiento de las tormentas registradas el 22 de agosto. Como se ha venido dando los apoyos del Municipio para personas acreedoras del seguro predial, también los que no tenían seguro predial, cómo los hemos venido asistiendo. La dinámica en coordinación que hemos realizado con el Gobernador para apoyar a quien más lo necesita derivado de estas lluvias, tanto en los apoyos económicos directos, como también en la entrega de enseres. Donde, por cierto, ya vamos en 15 millones de pesos entregados en efectivo, como ustedes lo saben, vía seguro predial y personas que no contaban con seguro predial, ya quince millones de pesos entregados a personas afectadas por las lluvias”Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro
Pepe Ojeda revela que mil 400 viviendas han sido afectadas
Por su parte, Juan José Ojeda Dorantes, secretario de Desarrollo Social, dio a conocer que, además de los 15 millones de pesos que se han destinado para las afectaciones, se cuenta con una bolsa de 5 millones de pesos para respaldar a quienes lo necesiten.
Pepe Ojeda señaló que durante la temporada de lluvias, se han presentado mil 400 afectaciones en la capital, de las cuales 954 viviendas continúan en proceso de validación y pago.
Armando Presa Ortega, secretario de Servicios Públicos, informó que se han realizado acciones de contingencia como la limpieza y retiro de basura, drenes pluviales y cárcamos. Gracias a estas labores se han retirado más de 747 metros cúbicos de piedras y 73 viajes de lodo. Además, se han rescatado 11 vehículos y se ha hecho la recolección de 518 toneladas de tiliches, basura y muebles.
Por su parte, la secretaria de Gestión Delegacional, Betty León Sotelo, aseguró que desde el primer día se ha trabajado para reducir los daños mediante la entrega de costaleras y más de 10 kits de limpieza a familias afectadas.