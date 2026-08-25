Querétaro fortalece su posición como referente en el turismo de negocios y convenciones con la realización del XXXII Congreso Nacional de la Industria de Reuniones, evento que se llevará a cabo del 9 al 12 de septiembre en el Querétaro Centro de Congresos (QCC).

El foro reunirá a más de 800 líderes del sector MICE, meeting planners y ejecutivos de empresas. Para esta edición, Costa Rica participará como país invitado de honor para compartir prácticas en turismo sostenible, mientras que uno de los ejes centrales de la agenda será la aplicación de la inteligencia artificial en la producción de eventos.

Turismo de reuniones genera más de 16 mil mdp anuales en Querétaro

Organizado por el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (COMIR), este congreso es reconocido como el encuentro más relevante en México para el segmento de viajes de incentivo, convenciones y exposiciones.

La secretaria de Turismo estatal, Adriana Vega Vázquez Mellado, destacó el impacto económico de este sector en la entidad a través de los siguientes indicadores:

Más de 11 mil eventos (congresos, ferias y convenciones) realizados al año.

Más de 1 millón de asistentes registrados anualmente.

Derrama económica superior a 16 mil millones de pesos.

Creación de más de 15 mil empleos directos e indirectos.

Con estas cifras, Querétaro se consolida como uno de los destinos más competitivos del país para el turismo corporativo y ferial.

Querétaro impulsa el turismo de reuniones con el XXXII Congreso del COMIR. (Cortesía)

Con IA y sostenibilidad, el Congreso dejará una derrama de 40 mdp en Querétaro

La estrategia de la Secretaría de Turismo busca diversificar los beneficios de esta industria para impactar directamente a hoteles, restaurantes, transportistas y comercios locales.

En ese marco, Nathalie Desplas Puel, subsecretaria de Turismo federal, enfatizó que la entidad cuenta con infraestructura de primer nivel para albergar eventos internacionales.

Por su parte, Luis Díaz Pascual, presidente del COMIR, detalló que el programa incluirá conferencias magistrales, talleres, mesas de negocios B2B y análisis sobre sostenibilidad, nuevas tecnologías y esquemas de reactivación económica.

Finalmente, Alfredo Espinosa Leal, director del QCC y presidente de la AMEREF, proyectó que el encuentro generará una derrama económica superior a 40 millones de pesos durante sus tres días de actividades, reafirmando que el futuro de la industria ferial se define en Querétaro.