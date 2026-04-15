Durante el foro internacional “Wake Up! España 2026”, Querétaro resaltó al ser el único invitado de Latinoamérica; asimismo, reafirmó su posición como destino para la inversión internacional, destacando a la Sierra Gorda por su turismo y conectividad.

La secretaria de Turismo estatal, Adriana Vega Vázquez Mellado, fue la encargada de representar al estado en el foro internacional, donde participó como oradora ante líderes de economía, empresarios y autoridades españolas.

Querétaro se posiciona en Europa como destino de inversión internacional

Durante su participación, la funcionaria señaló los indicadores económicos de Querétaro, resaltando los niveles de empleo y atracción de inversión extranjera, destacando que más de 200 empresas españolas se encuentran en el territorio con una inversión de más de 2 mil 300 millones de pesos.

“En Querétaro se respeta plenamente el Estado de derecho, y eso para cualquier inversionista significa que su capital está protegido por instituciones sólidas. Tenemos calificación crediticia AAA con perspectiva estable, lo que refleja finanzas públicas sanas, una deuda manejada con responsabilidad y un gobierno que cumple sus compromisos” Adriana Vega Vázquez, titular de Turismo de Querétaro

Además, detalló que la estrategia para impulsar el turismo de la Sierra Gorda se centra en la generación de empleos, con el objetivo de reducir las migraciones.

Querétaro destaca por estabilidad económica y atracción de inversión (cortesía)

Por otra parte, resaltó que el Camino Iniciático de Santiago es una ruta de 127 kilómetros con siete etapas, que busca atraer turismo y generar oportunidades de negocio en un ambiente estratégico en hospedaje, servicios turísticos, tecnología y logística.

El Wake Up! España 2026 estuvo marcado por la asistencia de representantes importantes del sector privado y público, quienes se encargan de analizar proyectos económicos y de inversión en los múltiples destinos.

En paralelo al evento, la titular de Turismo asistió a un encuentro con empresarias y representantes europeos, con el objetivo de posicionar a Querétaro como destino competitivo ante la Unión Europea.