La mañana de este martes 9 de enero fueron localizados nueve cuerpos sin vida abandonados cerca de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en San Juan del Río, Querétaro.

Los cuerpos fueron hallados por elementos de la Secretaría Nacional de Defensa (Sedena) y seguridad privada de Pemex, en la comunidad de San Javier.

Al momento se desconoce la identidad de los hombres muertos; no obstante, se señala que en el lugar del hallazgo también estaban dos vehículos abandonados, los cuales portan placas del estado de Hidalgo.

La noticia fue dada por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, Ángel Rangel Nieves, quien señaló que la Fiscalía y la policía municipal ya trabajan en las indagatorias.

Encuentran cuerpos de 9 hombres sin vida en San Juan del Río, Querétaro

Los primeros reportes indican que fue durante la revisión de los ductos de Pemex que personal de Sedena y de la pretrolera mexicana observaron los 9 cuerpos sin vida.

Asimismo, se indicó que los cuerpos se encontraban dentro de dos vehículos abandonados en un camino de terracería de la zona , y con placas del estado de Hidalgo.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal compartió que al acudir a atender el reporte de Sedena se ratificó que los 9 cuerpos de los hombres encontrados estaban sin signos vitales.

Asimismo, expuso que al observar que los vehículos donde estaban los cuerpos tienen placas de Hidalgo, se cotejo la información de personas desaparecidas o no localizadas de la entidad.

No obstante, no existe reporte de ninguna persona no localizada que coincida con las caracteristicas de alguno de los 9 hombres encontrados muertos en San Juan del Río.

“No tenemos ningún reporte de personas como no localizadas que correspondan con la descripción de los cuerpos que fueron localizados” Ángel Rangel Nieves

Sobre la información que ha transcurrido en esta mañana sobre el hallazgo de cuerpos sin vida en San Gil, San Juan del Río., Qro.



Encuentran cuerpos sin vida cerca de ducto de Pemex, en San Juan del Río (especial)

Acordonan zona de San Juan del Río, por hallazgo de cadáveres masculinos

Las autoridades de San Juan del Río también compartieron que tras el hallazgo de los cadáveres se dio aviso a la Fiscalía del Estado de Querétaro, para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Ángel Rangel adelantó que autoridades de los tres niveles apoyaran para esclarecer el hecho, y compartió que la zona ya fue acordonada y se encuentra resguardada.

En redes sociales circulan imágenes de los dos vehículos encontrados en la comunidad de San Javier, a un costado de la carretera México-Querétaro y atrás del Fraccionamiento San Gil, en San Juan del Río, Querétaro.

Cabe destacar que este hecho forma parte de las actividades delictivas que van en aumento en diferentes partes de México, en donde se ha logrado identificar a 5 estados como los más peligrosos del país, aunque Querétaro no se encuentra en dicha lista.