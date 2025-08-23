Las intensas lluvias del pasado viernes 22 de agosto provocaron grandes inundaciones en diversas zonas del estado de Querétaro, los reportes indican que hay dos personas muertas.

Según la información, la tormenta ocasionó el desbordamiento de una canal pluvial, lo que intensificó las inundaciones en las calles de Querétaro, específicamente en las de la colonia Peñuelas.

Dado el nivel de agua que se reportó por las inundaciones, las autoridades del estado de Querétaro exhortaron a la población a que se resguardaran en sus hogares; te damos los detalles.

Querétaro amanece inundando y reportan dos personas muertas tras fuertes lluvias

La colonia Peñuelas, al norte de la capital de Querétaro, fue una de las más afectadas por el desbordamiento del canal pluvial, pues las aguas arrastraron todo a su paso, entre ellos, dos personas.

Durante la noche del viernes 22 de agosto, Protección Civil de Querétaro informó que las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de dos personas, presuntamente arrastrados por la corriente.

Autoridades indicaron que se trataría de un hombre, hallado en el camellón divisor de carriles de avenida Plateros y Paseo de la Constitución, y una mujer, que habría sido arrastrada por sobre la avenida Paseo Constitución.

La Fiscalía de Querétaro ya había iniciado las carpetas de investigación correspondientes por la muerte de estas dos personas y sus cuerpos fueron enviados al Servicio Médico Forense.

Inundaciones en Querétaro (Redes sociales)

Inundaciones en Querétaro provocan afectaciones en calles

Tras el desbordamiento del canal, las viviendas de la colonia Peñuelas quedaron inundadas y algunos vehículos fueron arrastrados por la corriente; la mañana de este 23 de agosto Querétaro sigue inundado.

A través de redes sociales se han difundido videos de calles de la colonia Peñuelas, en donde el pavimento quedó completamente destruido y el tránsito de vehículos es imposible.

#Querétaro | Después de la tormenta de anoche, cayó en unas horas lo que no había llovido en dos años. Así amaneció la zona de Pañuelas, en la capital queretana. Y debe quedar claro. Aunque construyan contenciones o cambien el pavimento, a la naturaleza jamás se le va a ganar. pic.twitter.com/V3wIdbsXm8 — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) August 23, 2025

Durante la tormenta, la colonia El Sabino reportó que una unidad del transporte público Qrobus con pasajeros a bordo se quedó varada en medio de las inundaciones y el Tec de Monterrey en Querétaro quedó cubierto de agua.