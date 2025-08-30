La noche del 29 de agosto se registró un ataque en el Hospital Civil de Culiacán, Sinaloa, donde al menos 3 personas murieron y otras más resultaron heridas.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres armados se detuvo en frente del hospital y abrió fuego en contra de los autos que se encontraban afuera, así como hacia la fachada.

Sin embargo, este ataque alcanzó a varias personas que se encontraban afuera del centro médico.

Por este atentado, autoridades estatales desplegaron un fuerte operativo para la localización de los agresores pero no se reportó ninguna detención.

Ataque armado contra Hospital Civil de Culiacán, Sinaloa, deja 3 muertos que ya fueron identificados

Alrededor de las 19:50 horas del viernes 29 de agosto un grupo de hombres armados inició una balacera en contra del Hospital Civil de Culiacán, Sinaloa.

Los disparos alcanzaron a varios civiles que se encontraban fuera del hospital, lo que resultó en al menos 3 personas muertas que fueron identificadas ante la Agencia de Homicidios del estado.

Se trata de:

Víctor Armando, de 32 años

Rubén, de 61 años

José Ramón, de 38 años

Asimismo, se reportaron 3 heridos, entre ellos un menor de edad, quienes también fueron identificados y trasladados al área de urgencias del Hospital Civil de Culiacán.

Se trata de:

Brianna Amairany, de 13 años

Víctor Antonio, de 47 años

Heldia, de 47 años

Jornada violenta en Culiacán, Sinaloa, deja 11 muertos en 24 horas

Durante la jornada del viernes 29 de agosto, se reportaron diferentes hechos violentos en Culiacán, Sinaloa, que dejaron un saldo de al menos 11 muertos.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la jornada violenta dejó que dejó más de 10 muertos en 24 horas incluye el hallazgo de una cabeza humana en la sindicatura de Tepuche, ubicada al norte de Culiacán.

Cabe señalar que los heridos del enfrentamiento que se reportó en Tepuche el mismo 29 de agosto fueron trasladados al Hospital Civil de Culiacán para recibir atención médica.