Durango consolidó su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, donde la secretaria de Turismo de Durango, Elisa Haro Ruiz, impulsó los atractivos del estado para abrir nuevas oportunidades de desarrollo turístico.

Durante su visita a Madrid, la comitiva de Durango participó en la reunión de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (ASETUR), donde se destacaron las nuevas formas de viajar, las tendencias de turismo y las oportunidades que la Copa Mundial de FIFA 2026 traerá al país.

Durango fortalece alianzas en encuentro internacional con Banco Santander

Durango asistió al encuentro “Conexiones que inspiran el futuro del turismo”, organizado por Banco Santander, donde autoridades y empresarios de México y España explicaron la inversión, alianzas estratégicas y nuevas rutas de crecimiento que fortalecerán la presencia de destinos mexicanos en el mercado europeo.

Durango impulsa el turismo internacional en la FITUR 2026 (Cortesía)

Asimismo, Durango forma parte de “Ventana México”, espacio del Corte Inglés, donde se destaca la riqueza cultural del país, con una exhibición de mezcales duranguenses y artesanía huichol, destacando la Ruta Huichol, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Con esta participación, México inició su participación en la FITUR 2026 siendo el país invitado, inaugurando el pabellón más grande de su historia, donde se reúnen las 32 entidades del país y presenta una oferta turística que integra naturaleza, cultura, gastronomía, turismo de negocios y deportivo.

Finalmente, Durango reafirma su posición como destino turístico, con el objetivo de impulsar el desarrollo y fortalecer la promoción internacional, garantizando generar beneficios para las comunidades.