El director del Centro SICT en Puebla, Javier Aquino Limón, inauguró la reconstrucción del tramo carretero Albino Zertuche–Xicotlán, una obra estratégica que impacta de manera directa a más de 2,583 habitantes de la región Mixteca.

Esta intervención, realizada en coordinación con la presidenta municipal de Albino Zertuche, Rosa Isabel Cardoso Ortiz, tiene como objetivo primordial fortalecer la conectividad terrestre y elevar la calidad de vida de las familias poblanas.

Intervención en Puebla mejora conectividad y reduce tiempos de traslado: SICT

La obra consistió en la reconstrucción total de 5.50 kilómetros de la carretera alimentadora. Gracias a esta modernización, se estima una reducción en los tiempos de traslado de aproximadamente 20 minutos, lo que facilita el acceso inmediato a servicios de salud, educación y potencia las actividades comerciales de la zona.

Durante el evento, se reconoció la gestión permanente de la alcaldesa Rosa Isabel Cardoso Ortiz, cuyo compromiso con el bienestar de sus habitantes fue clave para impulsar este proyecto de desarrollo económico local.

Con una inversión aproximada de 18 millones de pesos, esta obra se integra a los proyectos estratégicos impulsados por el Gobierno de México, bajo la visión de la Presidenta de la República y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina.

Enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo, la reconstrucción de la vía Albino Zertuche–Xicotlán garantiza caminos más seguros, eficientes y dignos. Esta infraestructura no solo une comunidades, sino que sienta las bases para un crecimiento económico equilibrado en el estado de Puebla.