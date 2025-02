Un policía de Tecamachalco, en Puebla, se sinceró y aseguró que todos los agentes de tránsito como él “son rateros”, en alusión a llevar a cabo actos de corrupción contra la ciudadanía cotidianamente.

Un video difundido en redes sociales exhibe a un supuesto policía de Tecamachalco confesando que todos los agentes de tránsito “son rateros”, incluido él.

“Discúlpame, todo somos rateros. Aquí quien diga que no roba, me disculpa, yo me incluyo”, se le escucha decir en el video que estaba siendo grabado sin que se diera cuenta.

Policía de Tecamachalco dice que todos los agentes de tránsito "somos rateros" (Especial)

Acusan a policía de Tecamachalco, Puebla, de extorsionar a ciudadano con 5 mil pesos

El supuesto policía de Tecamachalco, Puebla, —que fue exhibido diciendo que todos los oficiales de tránsito son rateros— habría extorsionado a un ciudadano con un monto de 5 mil pesos.

De acuerdo con denuncias en redes sociales, el policía exhibido fue identificado como Jesús ‘N’, quien en plenas oficinas de tránsito municipal, le habría quitado 5 mil pesos a una persona.

“Si me cae a mí, me va a caer a mí, yo me lo voy a chutar solo. No te confundas jefe, yo no vengo a quitarle a nadie nada”, se le escucha decir al policía en cuestión.

Por su parte, la persona que aparentemente es la que grabó el video se deslinda de los dichos del policía y asegura que él no se incluye entre los “rateros”, tal como afirmó Jesus ‘N’.

“Cada quien es libre de sus propios actos. Cada quien sabe lo que hace y lo que no hace. Entonces, si tú dices sabes qué si todos somos rateros, pues ahí si estás mal, porque yo no me incluyo. Yo vengo de la vida civil y no he aprendido lo que tú sabes o lo que los demás saben. Cada quien es libre de su pensar y de su actuar”, señala en la grabación difundida.

Las versiones publicadas señalan que el video ya ha sido enviado a las autoridades municipales.

Gobierno municipal ya investiga a policía de Tecamachalco por video donde asegura que todos los agentes de tránsito son rateros

El Ayuntamiento municipal informó que tras la difusión del video en redes sociales, ya investiga al policía de Tecamachalco que aparece en el video confesando que es “ratero”.

Detalló que la Comisión de Honor y Justicia de Tecamachalco llevó a cabo una sesión de trabajo para analizar los señalamientos realizados a través de redes sociales a elementos de la policía municipal y determinó iniciar la investigación de los hechos para ejecutar las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables por actos de omisión o corrupción.