¿Quién fue Jesús Abraham Chávez? El novio de Vielka Pulido también fue asesinado junto a ella el pasado 3 de abril a su salida del gimnasio en Puebla.

Tras los primeros indicios, las autoridades de Puebla señalan que el asesinato de ambos se pudo dar por un “ajuste de cuentas” contra Jesús Abraham Chávez.

Por ello, a continuación te contamos quién fue Jesús Abraham Chávez y por qué se señala que el atentado contra él y Vielka Pulido habría sido un ajuste de cuentas.

¿Quién fue Jesús Abraham Chávez?

Jesús Abraham Chávez fue el novio de Vielka Pulido a quien asesinaron junto a ella el pasado miércoles 3 de abril afuera de un gimnasio ubicado en la Calzada Zavaleta de Puebla .

El hombre era señalado como empresario, y habría intentado huir en el atentado que fue grabado por cámaras de seguridad y ha sido difundido por redes sociales.

En el video se observa cómo un par de sujetos que viajaban en un automóvil color plata pasan a un costado del BMW blanco en donde se encontraba Vielka Pulido y su novio.

Vielka Pulido, quien estaba sentada en el asiento de copiloto, resulta herida de manera inmediata y su novio, quien se encontraba afuera, en la puerta del copiloto, trata de correr.

Sin embargo, el hombre fue lesionado con arma de fuego y quedo tendido sobre el pavimento, posteriormente, el sicario remata Vielka Pulido y a Jesús Abraham Chávez con más disparos.

Jesús Abraham Chávez fue asesinado junto a Vielka Pulido (especial)

¿Cuál era la edad y signo zodiacal de Jesús Abraham Chávez?

Con respecto a la edad de Jesús Abraham Chávez, medios de información de Puebla apuntan que el novio de Vielka Pulido tenía 41 años de edad al momento de su muerte.

No obstante, la información no ha sido corroborada y tampoco se conoce su fecha de nacimiento, por lo que no se sabe cuál es su signo zodiacal.

Jesús Abraham Chávez fue asesinado junto a Vielka Pulido (especial)

¿Jesús Abraham Chávez tenía esposa e hijos?

De igual forma, se desconoce si Jesús Abraham Chávez, de 41 años de edad, estuvo casado en algún momento y si tuvo hijos.

Solo se conoce su noviazgo con Vielka Pulido y que el sujeto vivía en Lomas de Angelopolis, una reconocida zona residencial de Puebla.

¿Cuál es el grado de estudios de Jesús Abraham Chávez?

Con respecto al grado de estudios de Jesús Abraham Chávez, se desconoce si el hombre tenía alguna carrera técnica o universitaria, pues no hay mayor información de él.

¿Cuál era la trayectoria profesional de Jesús Abraham Chávez?

En cuanto a su trayectoria profesional, ha relucido que Jesús Abraham Chávez presuntamente era un comerciante y contaba con transportes de carga bajo su propiedad.

El novio de Vielka Pulido también podría estar involucrado con grupos delictivos, de acuerdo a las autoridades de Puebla.

En ese sentido, se abrió una línea de investigación sobre las actividades económicas, relacionadas con el comercio y el transporte de carga, que tenía Jesús Abraham Chávez.

Vielka Pulido y Jesús Abraham Chávez fueron asesinados

Conforme a lo expuesto, Jesús Abraham Chávez y Vielka Pulido fueron asesinados con al menos diez disparos con arma de fuego la mañana del 3 de abril de 2024 .

El atentado ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando salían del Beats Fitness Center, en la calle San Judas Tadeo, casi esquina con Calzada Zavaleta, colonia Santa Cruz Buenavista, en Puebla.

El Secretario de Gobierno de Puebla, Javier Aquino, compartió que el ataque fue directo y que los sicarios huyeron por la Calzada Zavaleta con rumbo desconocido, tras los asesinatos.