Luego del asesinato de Vielka Pulido y su pareja, Jesús Abraham Chávez, ocurrido el 3 de abril en Puebla, usuarios de redes sociales exponen un polémico mensaje de la influencer.

Se trata de un mensaje que fue publicado en su cuenta de Threads , en donde Vielka Pulido compartió que “me tiran y no le atinan”.

Las palabras han sido criticadas por las y los usuarios de la red social ligada a Instagram, quienes incluso han aprovechado para burlarse de la joven que murió a los 21 años de edad.

Cabe destacar que Vielka Pulido fue asesinada a balazos el pasado 3 de abril, afuera del gimnasio Beats Fitness Center, en Calzada Zavaleta, colonia Santa Cruz Buenavista, Puebla.

Su asesinato es investigado por las autoridades poblanas, quienes apuntan a que se pudo tratar de un “ajuste de cuentas” con la pareja sentimental de la joven.

Se burlan de Vielka Pulido por mensaje en redes sociales

El mensaje que ha sido cuestión de burlas y ataques hacia Vielka Pulido, aún tras su asesinato, fue escrito en Threads el pasado 1 de enero de este 2024.

En él, la influencer también conocida como “Lady Humilladora” escribió: “Los ángeles me cuidan, me tiran y no le atinan” en su red social.

Sin embargo, a 4 meses de su texto y tras su asesinato, algunos de los cibernautas emitieron burlas por su último mensaje en la red social, señalando que “ya le atinaron ”.

Sus comentarios se dieron luego de que las autoridades de Puebla apuntaron que una de las líneas de investigación del atentado en su contra son las relaciones “ilícitas” de su pareja.

Pues, aparentemente, Jesús Abraham Chávez, de 41 años de edad, tenía relación con grupos delictivos y habría sido un “ajuste de cuentas” el que desencadenó los asesinatos.

Ante ello, los cibernautas refieren que la muerte de la joven se dio por sus compañías, sin embargo, las autoridades no han confirmado que hayan existido actividades ilegales por parte de Vielka Pulido y su pareja.

Mensaje de Vielka Pulido causa burlas (especial)

Matan a Vielka Pulido en Puebla

Según el video de los hechos, a las 10:00 horas del 3 de abril, Vielka Pulido y su pareja se encontraban afuera del gimnasio Beats Fitness Center , en la calle San Judas casi esquina con Calzada Zavaleta.

Ambos estaban en el vehículo BMW blanco, mismo que se encontraba estacionado, cuando un segundo auto de color plata se acerco, se posó frente a ellos y disparó en su contra .

En el video se observa que Vielka Pulido estaba sentada en el asiento del copiloto, mientras su novio se encontraba frente a ella, afuera del vehículo, por lo que al vivir el atentado intentó huir corriendo.

Sin embargo, los sicarios del auto lo alcanzaron de inmediato y le dispararon a metros de Vielka, donde Jesús Abraham quedo tendido; posteriormente, el delincuente disparó nuevamente contra la influencer y luego contra su pareja.

Los responsables del crimen huyeron de la escena por la Calzada Zavaleta, con rumbo desconocido, informaron las autoridades de Puebla.