El Jardín Botánico de la BUAP celebró su 38 aniversario destacando a nivel nacional e internacional.
Esta área posee la colección de encinos más importante de México y cuenta con la acreditación Nivel IV por su arboretum, única en el país y compartida con sólo otro espacio en Latinoamérica.
Así celebra el Jardín Botánico de la BUAP sus cuatro décadas
En el marco del XX Día Nacional de los Jardines Botánicos y su 38 aniversario, se realizarán talleres y recorridos guiados el 28 de agosto.
Las actividades están dirigidas a la comunidad universitaria y público externo, con información sobre costos y registros disponibles por:
- Correo eletrónico: jardín.botánico@buap.mx
- Extensiones 7032 y 7033.
Colección del Jardín Botánico de la BUAP
La colección del Jardín Botánico de la BUAP incluye:
- 65 especies de encinos, Varias amenazadas o en peligro de extinción.
- Alberga mil 355 especies.
- 3 mil 650 individuos etiquetados.
- Un banco de semillas para proteger especies en riesgo, como la Furcraea macdougallii, endémica de Oaxaca y Puebla y extinta en vida silvestre.
Jardín Botánico de la BUAP está acreditado como un Centro de Educación y Cultura Ambiental
El Jardín Botánico de la BUAP cuenta con la acreditación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, como un Centro de Educación y Cultura Ambiental.
Ofrece alrededor de 45 servicios educativos al año, desde talleres y cursos hasta visitas guiadas, dirigidos a diversos grupos desde preescolares hasta estudiantes de nivel medio superior.