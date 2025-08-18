El Jardín Botánico de la BUAP celebró su 38 aniversario destacando a nivel nacional e internacional.

Esta área posee la colección de encinos más importante de México y cuenta con la acreditación Nivel IV por su arboretum, única en el país y compartida con sólo otro espacio en Latinoamérica.

Así celebra el Jardín Botánico de la BUAP sus cuatro décadas

En el marco del XX Día Nacional de los Jardines Botánicos y su 38 aniversario, se realizarán talleres y recorridos guiados el 28 de agosto .

Las actividades están dirigidas a la comunidad universitaria y público externo, con información sobre costos y registros disponibles por:

Correo eletrónico: jardín.botánico@buap.mx

Extensiones 7032 y 7033.

Jardín Botánico de la BUAP (Cortesía)

Colección del Jardín Botánico de la BUAP

La colección del Jardín Botánico de la BUAP incluye:

65 especies de encinos, Varias amenazadas o en peligro de extinción.

Alberga mil 355 especies.

3 mil 650 individuos etiquetados.

Un banco de semillas para proteger especies en riesgo, como la Furcraea macdougallii, endémica de Oaxaca y Puebla y extinta en vida silvestre.

Jardín Botánico de la BUAP está acreditado como un Centro de Educación y Cultura Ambiental

El Jardín Botánico de la BUAP cuenta con la acreditación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, como un Centro de Educación y Cultura Ambiental.