Alicia Guerrero es la alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero en Puebla, quien recientemente sufrió un ataque armado en Tlaxcala; es por eso que te decimos quién es con detalles como:

¿Quién es Alicia Guerrero Hernández, alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero en Puebla?

¿Qué edad tiene Alicia Guerrero Hernández, alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero en Puebla?

¿Alicia Guerrero Hernández, alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero en Puebla, tiene esposo?

¿Qué signo zodiacal es Alicia Guerrero Hernández, alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero en Puebla?

¿Alicia Guerrero Hernández, alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero en Puebla, tiene hijos?

¿Qué estudió Alicia Guerrero Hernández, alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero en Puebla?

¿En qué ha trabajado Alicia Guerrero Hernández, alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero en Puebla?

Alicia Guerrero Hernández, alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero en Puebla sufre ataque armado en Tlaxcala

¿Quién es Alicia Guerrero Hernández, alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero en Puebla?

Alicia Guerrero Hernández es la presidenta municipal o alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero, un municipio del estado de Puebla, México.

Fue electa para el periodo 2025–2027 representando una candidatura común de Morena y Nueva Alianza en conjunto con el PT y PVEM.

Alicia Guerrero Hernández es conocida en su región por ser una figura cercana a las comunidades rurales y por su enfoque en la gestión social.

Alcaldesa Alicia Guerrero Hernández de Ayotoxco de Guerrero, Puebla (Especial )

¿Qué edad tiene Alicia Guerrero Hernández, alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero en Puebla?

Según los datos oficiales, Alicia Guerrero Hernández, alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero en Puebla tiene 42 años de edad.

¿Alicia Guerrero Hernández, alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero en Puebla, tiene esposo?

No hay información sobre si Alicia Guerrero Hernández, alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero en Puebla tiene esposo.

¿Qué signo zodiacal es Alicia Guerrero Hernández, alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero en Puebla?

Al no tener una fecha exacta de nacimiento, no se puede conocer cuál es el signo zodiacal de Alicia Guerrero Hernández, alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero en Puebla.

Alcaldesa Alicia Guerrero Hernández de Ayotoxco de Guerrero, Puebla (Especial )

¿Alicia Guerrero Hernández, alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero en Puebla, tiene hijos?

Tampoco se sabe si Alicia Guerrero tiene hijos o cuántos

¿Qué estudió Alicia Guerrero Hernández, alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero en Puebla?

Según su perfil oficial, Alicia Guerrero licenciada en educación secundaria especializada en formación cívica y ética.

Alcaldesa Alicia Guerrero Hernández de Ayotoxco de Guerrero, Puebla (Especial )

¿En qué ha trabajado Alicia Guerrero Hernández, alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero en Puebla?

Antes de entrar a la política, se desempeñó principalmente en el sector educativo y en actividades sociales.

Además se sabe que Alicia Guerrero trabajó como promotora en el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas.

También ha sido participante activa en movimientos y actividades sociales y se define como luchadora social.

Finalmente, fue candidata a la presidencia municipal en las elecciones de 2021 y posteriormente en 2024.

Alcaldesa Alicia Guerrero Hernández de Ayotoxco de Guerrero, Puebla (Especial )

Alicia Guerrero Hernández, alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero en Puebla sufre ataque armado en Tlaxcala

Tal y como se reveló, Alicia Guerrero Hernández, alcaldesa de Ayotozco de Guerrero, Puebla, sufrió un atentado armado mientras viajaba en su camioneta por la autopista Amozoc–Perote, a la altura del municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala.

Aunque se sabe que la alcaldesa resultó ilesa, su chofer fue herido de gravedad por dos impactos de bala; asimismo se dio a conocer que el vehículo presentó al menos 10 disparos.

El atentado contra Alicia Guerrero Hernández, ocurrió alrededor de las 4:30 horas, cuando se dirigía a la Ciudad de México para acudir a una reunión en el Senado de la República.