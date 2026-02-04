El diputado Juan Carlos Barragán Vélez, legislador de Michoacán, fue asaltado con violencia mientras se encontraba en Zihuatanejo, Guerrero.

De acuerdo con el diputado, los hechos ocurrieron cuando se encontraba en una gasolinera, esto en compañía de su familia.

Asaltan a diputado Juan Carlos Barragán; lo dejan varado en gasolinera de Zihuatanejo

De acuerdo con lo compartido por el diputado Juan Carlos Barragán, el pasado 1 de febrero se encontraba en Zihuatanejo, Guerrero, en compañía de su familia, cuando fueron víctimas de un asalto con violencia.

El diputado señaló que se trató de un momento “muy duro” que le tocó vivir junto con su familia, pues fueron despojados de sus pertenencias y el auto en el que viajaban.

Los hechos ocurrieron en una gasolinera del municipio, donde los asaltantes les quitaron el auto, así como sus celulares y el resto de sus pertenencias.

A pesar de ello, señaló que tanto él como su familia se encuentran sin ningún daño físico; sin embargo, “el susto y el miedo no se borran fácil”.

“No es sencillo explicar lo que se siente tener un arma apuntándote, ver a tu familia amenazada, sentir esa impotencia y pensar en lo frágil que puede ser la vida en un segundo” Juan Carlos Barragán

“Confío en las autoridades”, señala Juan Carlos Barragán tras asalto con violencia

A pesar del momento de temor que vivió con su familia, el diputado de Michoacán señaló que confía en que las autoridades refuercen la seguridad de la zona y de todo el país para que otros ciudadanos no sufran de un hecho violento como del que fue víctima.

“Confío en que las autoridades harán su trabajo y se refuerce la seguridad en esta zona y en todo el país” Juan Carlos Barragán

Asimismo, resaltó que su decisión de compartir el lamentable acontecimiento fue porque considera necesario no normalizar la violencia pues, “detrás de cada asalto hay familias, niños, personas que cargan con ese miedo mucho tiempo después”.