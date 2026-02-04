Se reportó un ataque armado contra la alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero, Puebla, Alicia Guerrero Hernández, en la autopista Amozoc-Perote de Tlaxcala; de acuerdo a la información, ella salió ilesa, pero su chofer resultó herido de gravedad durante su trayecto a una reunión en el Senado en CDMX.

En las imágenes que ya circulan en redes sociales y medios de comunicación, puede verse la camioneta Volkswagen Taos de la alcaldesa con múltiples impactos de bala; de igual manera, se puede ver el área ya acordonada por autoridades en la escena del atentado armado en Tlaxcala.

Alcaldesa Alicia Guerrero sufre ataque armado; su chofer resulta herido de gravedad

Se dio a conocer que Alicia Guerrero Hernández, alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero, Puebla sufrió un ataque armado mientras viajaba en su camioneta en la autopista Amozoc-Perote de Tlaxcala.

Sin embargo, aunque la alcaldesa resultó ilesa, su chofer identificado como Marcelo, salió herido de gravedad al recibir dos impactos de bala en el tobillo derecho y en la cintura.

De acuerdo con las autoridades, se contabilizaron al menos 10 impactos de bala en el vehículo en el que viajaban.

Alcaldesa Alicia Guerrero Hernández de Ayotoxco de Guerrero, Puebla sufre ataque armado en Tlaxcala (Especial)

El ataque armado en contra de Guerrero Hernández, ocurrió alrededor de las 04:30 hora local en la carretera federal Amozoc-Perote de Tlaxcala, cerca de la caseta de cobro de Cuapiaxtla, en donde ambos alcanzaron a llegar para pedir ayuda.

De acuerdo con el secretario de Seguridad de Puebla, Francisco Sánchez González, reveló el despliegue de un operativo en conjunto con la Guardia Nacional, al tratarse de una zona federal tras el atentado contra la alcaldesa morenista.

Se sabe que además del chofer, en el vehículo de la alcaldesa viajaban el director de seguridad pública municipal, la tesorera y su asistente personal; hasta el momento no hay detenidos.