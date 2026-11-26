Mi camino a Puebla es un libro autobiográfico escrito por el exgobernador Melquiades Morales Flores, presentado en el Salón Barroco del edificio Carolino, donde participó la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, y el gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, además de invitados especiales.

Al comentar la obra, la rectora invitó a los asistentes a conocer la historia del niño y hombre que fue creciendo en el ámbito político. Refirió que el carisma y sensibilidad del exgobernador hacia los problemas que enfrentaban muchos poblanos se puede apreciar en los relatos expuestos, lo mismo que su vocación de servicio y memoria envidiable.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier reconoció en Melquiades Morales Flores a un político ejemplar que fue elegido por voluntad ciudadana. Destacó de la narración el último día de gobierno del exgobernador Melquiades Morales y la prudencia que tuvo para no perderse en el ejercicio del poder, al recordar que los cargos no son para siempre reconociéndolo, además como maestro en la vida política del estado, donde dejó huella en muchos poblanos, incluyéndolo.

Libro "Mi camino a Puebla" del exgobernador Melquiades Morales Flores

Orígenes, formación en la BUAP y trayectoria política del autor

Al tomar la palabra, el autor agradeció a la BUAP y a los asistentes que lo acompañaron, señalando que cuando alguien narra sus recuerdos descubre que su historia está llena de otras vidas, como las de la familia y los amigos que lo sostuvieron.

Asimismo, recordó sus orígenes y niñez en la comunidad de Santa Catarina Los Reyes, donde aprendió la dignidad del trabajo y a reconocer el sacrificio de sus padres y hermanos, al tiempo que destacó la formación recibida en la máxima casa de estudios poblanas, de donde egresó de la carrera de Derecho.

En ese entonces no sabía de las responsabilidades que iba a asumir. A lo largo de mi vida comprendí que el tiempo te puede llevar a lugares que nunca imaginaste. Una etapa fundamental en mi camino fue mi paso por la BUAP, donde amplié la manera de ver el mundo, la universidad me acercó al conocimiento y a nuevas responsabilidades. Melquiades Morales Flores, exgobernador de Puebla

Recordó también su quehacer en la política y, sobre todo, lo que significó ser gobernador de Puebla, subrayando que afrontó grandes retos, pero también buscó atender de cerca las necesidades de la sociedad, considerando este cargo como una de las mayores satisfacciones de su vida.

Libro "Mi camino a Puebla" del exgobernador Melquiades Morales Flores (cortesía )

Reseñistas e invitados especiales en el edificio Carolino

En la presentación de Mi camino a Puebla también participaron con reseñas José Alarcón Hernández, Raúl Torres Salmerón, Miguel Ángel Pérez Maldonado y, de forma virtual, Pedro Ángel Palou García.

Como invitados especiales acudieron el senador Ignacio Mier; Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación del estado; José Luis García Parra, coordinador de Gabinete estatal; y los exgobernadores Manuel Bartlett, José Antonio Gali Fayad y Guillermo Pacheco Pulido, entre otros.