La Autonomía Universitaria BUAP fue resultado de una prolongada lucha que inició con la concesión formal del autogobierno el 23 de noviembre de 1956. Hoy, a 70 años de distancia, la rectora Lilia Cedillo Ramírez develó una placa conmemorativa en el Edificio Carolino, donde recordó que este legado es un derecho que ganaron los universitarios y debe conservarse.

BUAP celebra 70 años de Autonomía Universitaria (cortesía )

En su mensaje, la rectora mencionó que, en la actualidad, los estudiantes de la BUAP viven una época de tranquilidad, gobernanza y cultura de paz, algo que se le debe a quienes lucharon en su momento por la autonomía universitaria, por la libertad de cátedra y por el derecho de elegir a quienes dirigen la institución.

La autonomía nos da una gran libertad para decidir el rumbo de la institución, para elegir los programas académicos, para que los profesores puedan enseñar, además de ofrecer una serie de garantías para los estudiantes. Nosotros la recibimos como un legado, conseguirla costó una lucha violenta y marcada por sangre, tenemos que conservarla, por eso reconozco a quienes permiten que siga vigente. Le agradezco al gobernador Alejandro Armenta el respeto que ha tenido hacia la autonomía universitaria. Lilia Cedillo, rectora de la BUAP

BUAP celebra 70 años de Autonomía Universitaria

BUAP recuerda la lucha por la autonomía universitaria

En la ceremonia conmemorativa por los BUAP 70 años de autonomía, donde asistieron autoridades universitarias, docentes y estudiantes, también se transmitió un video en el que el director general de Educación Continua de la BUAP, Carlos Contreras Cruz, hizo un recuento histórico de los hechos que dieron pie a la autonomía y el papel que tuvo la Federación Estudiantil Poblana.

Refirió que este proceso sirvió para crear las bases de lo que hoy es una gran universidad autónoma, con un soporte educativo creciente, buenas instalaciones, pero sobre todo, con el desarrollo de actividades académicas y de investigación científica.

BUAP celebra 70 años de Autonomía Universitaria

Esos logros que hoy se viven y que vienen para las generaciones futuras, se dieron justamente a partir de diferentes luchas por la autonomía universitaria.