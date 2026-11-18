La investigadora BUAP, doctora Lizette Jacinto, obtuvo una mención honorífica del Premio Francisco Javier Clavijero por su libro Reina Bandida. Rosalie Evans: Crimen, identidad y cotidianidad en Puebla, México (1918-1924), reconocimiento otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el marco del Premio INAH 2026.

La doctora Lizette Jacinto forma parte del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSyH) “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). La entrega del galardón tendrá lugar en el Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México.

Doctora Lizette Jacinto obtiene mención honorífica del Premio INAH 2026 (cortesía )

Libro de Lizette Jacinto aborda la historia de Rosalie Evans

Publicado en 2025, el libro Reina Bandida deriva de una investigación de maestría de la doctora Lizette Jacinto, quien tomó la historia de Rosalie Evans como punto de partida para estudiar el proceso posrevolucionario en la región de San Martín Texmelucan y Huejotzingo.

En esa zona se registraron altercados entre terratenientes y líderes agrarios vinculados con los movimientos zapatista y arenista. A partir de las controversias entre Evans y los dirigentes agraristas, la investigadora reconstruyó el contexto político y cultural de la época mediante las cartas que la mujer enviaba a su hermana.

A partir de las controversias entre Rosalie Evans y los líderes agraristas comienzo a armar esta historia, a través de sus escritos reunidos en las cartas enviadas a su hermana, para reconstruir la época posrevolucionaria y los momentos álgidos del país, en el sentido político y cultural. Lizette Jacinto, doctora e investigadora de la BUAP

Doctora Lizette Jacinto obtiene mención honorífica del Premio INAH 2026 (cortesía )

El asesinato de Rosalie Evans y las tensiones entre México y Gran Bretaña

La investigación también aborda el asesinato de Rosalie Evans, un acontecimiento que pausó las relaciones diplomáticas entre Gran Bretaña y México por más de un año.

La doctora Lizette Jacinto explicó que existieron versiones encontradas sobre el crimen: mientras el gobierno mexicano lo calificaba como “un crimen vulgar”, la corona británica sostenía que se había tratado de un crimen agrarista.

Mientras el gobierno mexicano declaraba que se trataba de ‘un crimen vulgar’, la corona británica acusaba que se trató de un crimen agrarista. Además, y a partir de un robusto corpus documental, se abren nuevas líneas de investigación sobre dicha época. Lizette Jacinto, doctora e investigadora de la BUAP

El trabajo aporta elementos para el estudio de la historia posrevolucionaria de Puebla, particularmente sobre las disputas entre terratenientes y líderes agrarios, además de las relaciones políticas y culturales que marcaron ese periodo.

Trayectoria académica de la investigadora de la BUAP

La doctora Lizette Jacinto desarrolla líneas de investigación relacionadas con teoría de la Historia, microhistoria, Historia cultural, conceptual y de movimientos sociales, feminismo y las revoluciones México-Alemania, en el rubro del exilio germanoparlante de izquierda en México.

Es responsable del Cuerpo Académico “Historia Social del Mundo Urbano en Puebla, siglos XVI-XX” y participa en distintas redes y asociaciones internacionales dedicadas a la teoría e historiografía. También pertenece al nivel I del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y al Taller Permanente “El Sentido del Oficio de Historiar” del ICSyH.

Entre sus antecedentes académicos se encuentra su labor docente en la Universidad de Colonia y la Universidad Heinrich-Heine de Düsseldorf, ambas en Alemania. Asimismo, colaboró con el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y formó parte del Consejo Editorial de la revista brasileña Historia da Historiografía entre 2022 y 2025.

Actualmente, es editora de la cuarta edición de la colección Writing History: Theory and Practice, de la editorial Bloomsbury Academic de Londres, donde participa en proyectos sobre escritura de la historia y nuevas tendencias historiográficas. También integra el Consejo Editorial de la revista Imex. México Transdisciplinario, en Alemania.

Doctora Lizette Jacinto obtiene mención honorífica del Premio INAH 2026 (cortesía )

Dónde adquirir el libro Reina Bandida

La obra Reina Bandida. Rosalie Evans: Crimen, identidad y cotidianidad en Puebla, México (1918-1924) puede adquirirse en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en la Ciudad de México.

También está disponible en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP, ubicado en la calle 2 Oriente 406, en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla.