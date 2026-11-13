Tres estudiantes BUAP de la Facultad de Ciencias de la Electrónica (FCE) obtuvieron el tercer lugar en el Reto InnovaHealth 2026, un concurso de innovación en el sector salud organizado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica (SOMIB).

Los alumnos de tercer y quinto semestre de Ingeniería Biomédica, Valeria Flores Moreno, María Fernanda García Ríos y Edgar Ortiz Hernández participaron en el Track 1, enfocado en ideas innovadoras, con su proyecto Manito-App, una aplicación para consultas médicas que busca facilitar la comunicación entre profesionales de la salud y pacientes con discapacidad auditiva.

La propuesta utiliza la Lengua de Señas Mexicana para favorecer una atención más segura y empática, mediante un personaje 3D que funciona como intérprete.

Estudiantes BUAP diseñan Manito-App para consultas médicas (cortesía )

Manito-App busca mejorar la comunicación médico-paciente

El proyecto surgió luego de que los estudiantes identificaran dificultades en la comunicación médico-paciente durante las consultas.

Tras detectar la falta de comunicación entre médico y pacientes con este tipo de discapacidad, creamos una aplicación en tiempo real de lengua de señas para brindar asistencia en una consulta médica. María Fernanda García Ríos, estudiante

Por su parte, la estudiante Valeria Flores Moreno explicó que el personaje fue diseñado para que los usuarios puedan observar las señas desde diferentes ángulos.

Manito es un extraterrestre. Como viene de otro planeta no entiende los sonidos de las palabras. Al no poder comunicarse, aprendió lengua de señas y ahora quiere compartir ese conocimiento con todos. Valeria Flores Moreno, estudiante

Tres módulos integran la aplicación

El estudiante, Edgar Ortiz Hernández detalló que Manito-App cuenta con tres módulos. El primero permite la comunicación bidireccional entre médico y paciente en tiempo real; el segundo presenta un avatar 3D de cuerpo entero para que las personas puedan identificar la parte del cuerpo que les duele.

El tercer módulo incluye cursos para aprender lengua de señas, con la intención de ampliar las posibilidades de comunicación.

Estudiantes BUAP diseñan Manito-App para consultas médicas (cortesía )

BUAP compitió contra más de 20 proyectos

La asesora del equipo, la doctora Alina Santillán Guzmán, académica de la Facultad de Ciencias de la Electrónica, explicó que los estudiantes participaron en una primera etapa junto con más de 20 proyectos de instituciones de todo el país.

De ese total, únicamente cinco propuestas fueron seleccionadas para la siguiente fase, de las cuales se definieron los tres primeros lugares.

Los estudiantes estuvieron bastante seguros a la hora de participar e incluso los jueces se mostraron muy interesados en la aplicación por su enfoque al sector salud. Alina Santillán Guzmán, asesora del equipo

La competencia se realizó en el marco del XLIX Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica (CNIB), celebrado en Oaxaca.

Los integrantes del equipo señalaron que utilizarán el premio para adquirir licencias y cubrir otros aspectos que permitan mejorar la aplicación y avanzar en su materialización.

Su objetivo es que Manito-App pueda implementarse en consultorios de todo el país, como una herramienta que contribuya a reducir las barreras de comunicación durante la atención médica.