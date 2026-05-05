El investigador Felipe Patricio Martínez, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), analiza el vínculo afectivo entre mascotas y personas, en colaboración con el Laboratorio de Neurofarmacología de la Facultad de Ciencias Químicas.

De acuerdo con el estudio, la respuesta a por qué las mascotas aman a sus dueños, especialmente los perros, se encuentra en procesos neuroquímicos que explican su comportamiento afectivo y la emoción que muestran al reencontrarse con sus humanos.

BUAP revela la explicación científica del amor de las mascotas hacia sus dueños

La BUAP detalla que este apego tiene origen en la evolución del cerebro canino, no solo en su estructura anatómica, sino también en su funcionamiento químico.

Hormonas como la oxitocina, vasopresina y dopamina se liberan cada vez que el perro ve a su dueño, generando un estado de apego y recompensa similar al enamoramiento.

Este proceso activa regiones como el estriado ventral, relacionado con los circuitos de recompensa, así como áreas vinculadas al hipocampo y el procesamiento emocional, lo que fortalece el vínculo entre perros y humanos.

A diferencia de las personas, los perros no evalúan a sus dueños bajo constructos sociales complejos, lo que favorece un amor más estable, continuo e incondicional.

El investigador explicó que el trabajo conjunto con el Laboratorio de Neurofarmacología permite estudiar las bases neuroquímicas, estructurales y anatómicas del comportamiento animal, lo que abre la puerta a aplicaciones clínicas y estrategias de bienestar animal.