La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, encabezó la ceremonia de entrega de constancias a 83 trabajadores de la Secretaría de Infraestructura del gobierno estatal, quienes concluyeron cursos de capacitación impartidos por la institución.

Durante el evento, destacó que los diplomados, cursos y talleres de actualización representan un vínculo clave con los egresados, ya que fortalecen su formación profesional y permiten retomar los conocimientos adquiridos en la universidad.

BUAP fortalece capacitación y transmisión de conocimiento para servidores públicos

El secretario general de la BUAP, Damián Hernández Méndez, subrayó que la transmisión de conocimientos tiene como objetivo orientar acciones en beneficio de la sociedad, en línea con la misión de la universidad.

Por su parte, Karla Lucas Martínez, directora general administrativa y financiera de la Secretaría de Infraestructura, destacó la relevancia de capacitar a las y los servidores públicos en temas como planeación estratégica, gestión gubernamental, transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, señaló que la formación incluye enfoques en infraestructura pública con visión de innovación, inclusión y sostenibilidad, lo que permite mejorar el desempeño en la administración pública.

Al evento también asistieron Carola Santiago Azpiazu, directora de la Facultad de Arquitectura; Luis Ochoa Bilbao, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; y Carlos Contreras Cruz, director de Educación Continua.