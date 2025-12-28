Te contamos quién es Juan Manuel Téllez Salazar, el alcalde de Tlatlauquitepec, en Puebla, electo por Morena.

El nombre de Juan Manuel Téllez Salazar se ha hecho tendencia en los últimos días por un mensaje de Navidad que dio y rápidamente se viralizó.

¿Quién es Juan Manuel Téllez Salazar?

Juan Manuel Téllez Salazar es un político mexicano que ocupa el cargo de alcalde de Tlatlauquitepec, en Puebla.

Juan Manuel Téllez Salazar, alcalde de Tlatlauquitepec por Morena (Juan Manuel Tellez Salazar / Facebook)

¿Cuántos años tiene Juan Manuel Téllez Salazar?

En la actualidad, Juan Manuel Téllez Salazar tiene 39 años de edad. Nació el 9 de agosto de 1986.

¿Quién es la esposa de Juan Manuel Téllez Salazar?

La esposa de Juan Manuel Téllez Salazar es la presidenta del DIF Tlatlauquitepec, María José Camacho León.

¿Qué signo zodiacal es Juan Manuel Téllez Salazar?

Por su fecha de nacimiento, Juan Manuel Téllez Salazar pertenece al signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tiene Juan Manuel Téllez Salazar?

El alcalde de Tlatlauquitepec, Juan Manuel Téllez Salazar, tiene tres hijos.

¿Qué estudió Juan Manuel Téllez Salazar?

Se sabe que Juan Manuel Téllez estudió Ingeniería Civil en el Instituto Universitario de Puebla.

¿En qué ha trabajado Juan Manuel Téllez Salazar?

Desde 2010, Juan Manuel Téllez Salazar comenzó a trabajar como ingeniero civil en obras de construcción.

En 2018, Juan Manuel Téllez Salazar se desempeñó como director de obras en Cuetzalan, Puebla.

Juan Manuel Téllez Salazar fue electo Presidente Municipal de Tlatlauquitepec en Puebla para el periodo que va del 2024-2027 por Morena.

Juan Manuel Téllez Salazar, alcalde de Tlatlauquitepec, causa polémica por mensaje de Navidad

En redes sociales se viralizó un video con el mensaje del alcalde de Tlatlauquitepec, Juan Manuel Téllez Salazar.

El mandatario municipal aparece en la grabación desde su casa y vistiendo pijama mandando un agradecimiento a policías que trabajaron en la Navidad.

Primero que nada quiero agradecerles a todos los elementos de seguridad que el día de ayer en esta fechas navideñas quisiéramos estar juntos con nuestra familia. Sin embargo, están resguardando las familias de Tlatlauquitepec. Estoy muy contento y agradecido, cuenten conmigo. Vamos a trabajar juntos y de verdad que Dios los bendiga a todos, por todo lo que hacen. Juan Manuel Téllez Salazar, alcalde de Tlatlauquitepec

Las palabras de Juan Manuel Téllez Salazar de inmediato generaron controversia. En especial por el tono informal del mensaje.