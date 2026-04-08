El presidente municipal de Puebla capital, Pepe Chedraui, ha impulsado estrategias en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con el objetivo de evitar el robo, detectar y recuperar vehículos robados. Durante una conferencia de prensa, el titular de la SSC, Félix Pallares Miranda, destacó que gracias a estas acciones se ha registrado una baja en la incidencia delictiva.

De acuerdo con las estadísticas presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señaló que en los primeros meses del 2026 mil siete personas fueron detenidas por el robo a vehículos y se recuperaron mil 458 vehículos, de los cuales:

566 son automóviles

457 son motocicletas

454 son camiones

78 son tracto camiones

Operativo REVERO recupera vehículos robados en Puebla

Félix Pallares destacó que el operativo Recuperación de Vehículos Robados (REVERO) actúa en coordinación con los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de realizar recorridos y detectar vehículos con anomalías o con reportes de robo. De acuerdo con la institución, hasta el 31 de marzo del 2026 se han realizado 537 operativos, donde:

2 mil 718 personas fueron inspeccionadas

4 mil 207 unidades fueron inspeccionadas

185 vehículos fueron recuperados

186 personas fueron detenidas

SSC Puebla recupera mil 458 vehículos robados mediante operativos (cortesía)

Pepe Chedraui refuerza seguridad en Puebla

El titular de la SSC señaló que las diversas estrategias de seguridad implementadas por el presidente municipal han tenido resultados favorables, pues detalló que del 24 de marzo al 6 de abril la DGERI brindó 8 mil 995 auxilios. Además, se implementaron 14 operativos Centinela en 112 puntos, donde se inspeccionaron a mil 582 vehículos, de los cuales 287 tuvieron irregularidades y se efectuaron 16 infracciones.

Por otra parte, se realizaron 214 operativos Transporte Seguro en paraderos y unidades, donde se inspeccionó a más de 3 mil personas y 969 unidades. De igual manera, se desplegaron 14 operativos Angelópolis, donde ocho personas, siete originarias de Colombia y una estadounidense, fueron rescatadas. Asimismo, se consultó a 30 personas, 14 vehículos fueron inspeccionados, 5 motocicletas se enviaron al depósito vehicular y se ejecutaron 132 infracciones.

SSC Puebla recupera mil 458 vehículos robados mediante operativos (cortesía)

El Alcoholímetro inspeccionó a 134 personas y vehículos, con 46 pruebas positivas, de las cuales 40 fueron remitidas al Juez Cívico. También se realizaron cuatro operativos contra “arrancones”, donde siete personas fueron inspeccionadas, 51 vehículos consultados en su estatus y 16 unidades fueron enviadas al depósito vehicular. Además, se realizaron acciones interinstitucionales donde:

Se aseguraron 269 paquetes o envoltorios con posibles sustancias ilícitas

50 vehículos fueron identificados, de los cuales 33 fueron recuperados y 17 involucrados en diversas conductas delictivas

Se logró la detención de 227 personas

63 personas fueron presentadas ante el Juzgado Cívico

Cinco personas fueron presentadas al Ministerio Público para Adolescentes

157 fueron enviadas al Ministerio Público del fuero común

Dos personas fueron enviada al MP Federal

SSC Puebla recupera mil 458 vehículos robados mediante operativos (cortesía)

Finalmente, se dio a conocer que la Semana Santa ocurrió en un ambiente de seguridad, con saldo blanco y una afluencia de 265 mil personas durante el viernes y más de 20 mil el sábado 4 de abril.

Con estas estrategias, el gobierno de Puebla capital reafirma su compromiso de realizar acciones que fortalezcan la seguridad y garanticen un municipio tranquilo y en paz para las y los poblanos.