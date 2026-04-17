El alcalde de Puebla, Pepe Chedraui, encabezó una jornada del programa “Día del Pueblo: La Capital te Escucha” en la Junta Auxiliar de Ignacio Romero Vargas, con el objetivo de escuchar y atender de forma directa las peticiones de la ciudadanía.

Durante la jornada, el edil estuvo acompañado por titulares de distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad, quienes brindaron atención personalizada a vecinas y vecinos, como parte de una estrategia para fortalecer la cercanía con la población.

Pepe Chedraui impulsa atención ciudadana en colonias con “Día del Pueblo”

Pepe Chedraui destacó que estas acciones permiten acercar el gobierno a la gente y atender de manera directa sus necesidades:

Un día más aquí en “El Día del Pueblo, La Capital Te Escucha”, con las y los ciudadanos de la junta auxiliar Romero Vargas. Estamos muy contentos de estar presentes, escucharlos directamente y poder atender sus necesidades. Pepe Chedraui, Alcalde de Puebla.

La iniciativa permite a la ciudadanía externar inquietudes relacionadas con infraestructura, servicios públicos, certeza jurídica y atención a grupos vulnerables, mismas que son canalizadas a las dependencias correspondientes para su seguimiento.

Con este tipo de jornadas, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso de mantener un gobierno cercano, eficiente y en contacto directo con la población, priorizando la atención oportuna de sus demandas.

Puebla acerca atención ciudadana con “Día del Pueblo” de Pepe Chedraui. (Cortesía)

En esta edición participaron áreas como la Sindicatura Municipal, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Tesorería Municipal, Secretaría de Movilidad e Infraestructura, Servicios Públicos y Bienestar, entre otras, así como organismos como el Sistema Municipal DIF y el Instituto de la Juventud, consolidando una atención integral a las y los poblanos.