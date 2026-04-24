El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, encabezó la supervisión de los trabajos de rehabilitación que se llevarán a cabo en la calle Ejido de la Junta Auxiliar de San Baltazar Campeche, obra que forma parte del programa integral de mantenimiento #CallesAl100, con el objetivo de beneficiar a más de 25 mil habitantes.

Durante el recorrido, el mandatario destacó que estas intervenciones buscan transformar la movilidad y elevar la calidad de vida de las familias poblanas, mediante proyectos planeados con enfoque social y urbano.

Pepe Chedraui impulsa obras con accesibilidad universal en Puebla

Pepe Chedraui aseguró que mejorar las vialidades no solo agiliza el tránsito vehicular, sino que también fortalece la actividad económica, mejora la imagen de las colonias y recupera espacios públicos para una convivencia más segura.

El programa Calles Al 100 contempla pavimentación, luminarias y banquetas nuevas (cortesía)

Por otra parte, la Secretaría de Movilidad e Infraestructura informó que los trabajos contemplan la renovación integral de 7 mil 572 metros cuadrados, incluyendo subrasante, base hidráulica, banquetas nuevas, guarniciones y rampas de accesibilidad.

Además, se instalarán guías podotáctiles para personas con discapacidad visual, bolardos, luminarias, señalización horizontal y vertical, así como carpeta asfáltica en una longitud de 593 metros y un ancho de 9 metros.

El programa Calles Al 100 contempla pavimentación, luminarias y banquetas nuevas (cortesía)

Las autoridades municipales señalaron que esta calle conecta con escuelas, hospitales, templos, comercios y zonas habitacionales, por lo que su modernización beneficiará tanto a peatones como a usuarios del transporte público y automovilistas.

El gobierno municipal reiteró que #CallesAl100 forma parte de una estrategia de infraestructura orientada a responder demandas ciudadanas prioritarias en distintos puntos de la capital poblana.

El programa Calles Al 100 contempla pavimentación, luminarias y banquetas nuevas (cortesía)

Con este tipo de obras, la administración encabezada por Pepe Chedraui busca impulsar una ciudad más funcional, accesible y con mejores condiciones de movilidad para todos los sectores.