En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Pepe Chedraui presentó el calendario de actividades “Mujeres Imparables, Mujeres que inspiran”. Esta programación tiene como objetivo central visibilizar el papel fundamental de las mujeres en la sociedad, además de generar espacios de reflexión y diálogo en toda la capital poblana.

A través de la Secretaría de las Mujeres, se han diseñado actividades culturales, académicas y deportivas orientadas a reconocer los logros y desafíos que enfrentan las poblanas diariamente, promoviendo una cultura de respeto e igualdad.

Pepe Chedraui impulsa la igualdad sustantiva con agenda para el 8M

Como parte de esta estrategia, el Ayuntamiento de Puebla llevará a cabo talleres, foros y pláticas en coordinación con diversas dependencias municipales. Estas acciones buscan fortalecer la reflexión colectiva y consolidar políticas públicas que impulsen la igualdad sustantiva en la capital.

La titular de la Secretaría para las Mujeres, Zaira González Gómez, hizo un llamado a la ciudadanía para sumar esfuerzos con el gobierno en favor de la perspectiva de género, creando entornos participativos e incluyentes.

Bajo la visión de nuestro presidente municipal, Pepe Chedraui, hemos preparado una serie de eventos que buscan visibilizar el papel fundamental de las mujeres y generar espacios de convivencia, acción y empoderamiento. Zaira González Gómez, titular de la Secretaría para las Mujeres.

La presentación de esta cartelera contó con el respaldo de Dulce Lilia Rivera Aranda, contralora municipal; Karina Romero, secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano; y Aimeé Guerra Pérez, gerente del Centro Histórico, entre otras funcionarias y regidoras que acompañan el proyecto de ciudad.

“Mujeres que inspiran”: El Gobierno de Pepe Chedraui llevara a cabo actividades para el 8M. (Cortesía)

El Gobierno del Ciudad invita a todas las familias a consultar los detalles de la programación en las redes sociales oficiales de la Secretaría: @PueblaMujeres.

Con estas acciones, la administración de Pepe Chedraui reafirma su compromiso de trabajar por una Puebla donde el liderazgo femenino sea reconocido y fortalecido en cada rincón del municipio.