Con el objetivo de ayudar a los sectores vulnerables y fortalecer el bienestar social de Puebla Capital, el alcalde Pepe Chedraui encabezó la entrega de despensas del Programa Alimentación Imparable, junto al DIF Puebla Capital. Durante la entrega, se repartieron 2 mil 736 apoyos alimentarios a 912 personas, beneficiando directamente a la economía familiar de las personas que más lo necesitan.

Pepe Chedraui destaca coordinación con autoridades federales y estatales

El presidente municipal señaló que esta entrega se dio gracias al trabajo coordinado entre las autoridades federales y estatales, agradeciendo el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta.

DIF Puebla Capital refuerza seguridad alimentaria en sectores vulnerables. (Cortesía)

Jesús Alejandro Cortés Carrasco, director general del DIF Puebla Capital, destacó la atención especial que la presidenta del Patronato, MariElise Budib, quien se ha encargado de impulsar que este apoyo llegue a las personas que más lo necesitan.

Asimismo, explicó que el apoyo consta de una canasta básica de alimentos, para que las familias tengan un respaldo y puedan fortalecer su alimentación diaria.

Por otra parte, Zaira González Gómez, secretaria de las Mujeres, aseguró que este tipo de apoyos atiende las necesidades reales de las familias poblanas, generando tranquilidad y el cumplimiento de un derecho fundamental.

Con la entrega de apoyos del Programa Alimentación Imparable, la administración de Pepe Chedraui reafirma su compromiso de impulsar políticas que impacten directamente en la calidad de vida de miles de poblanas y poblanos.