El Gobierno de la Ciudad encabezado por Pepe Chedraui Budib entregó los trabajos de mantenimiento vial en la calle 8 Sur – 53 Norte de la colonia Aquiles Serdán, beneficiando a más de 1,600 habitantes de las juntas auxiliares de La Libertad y San Jerónimo Caleras.

La obra se realizó con una inversión de 30 millones 972 mil pesos, reforzando la infraestructura urbana y mejorando la movilidad en la zona.

Pepe Chedraui entrega obras de movilidad e infraestructura en Puebla

El secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, señaló que la entrega de esta vialidad representa un paso firme hacia el cumplimiento del compromiso de Pepe Chedraui con la ciudadanía, transformando el municipio en un espacio más accesible, seguro y digno para vivir.

Como parte de los trabajos de rehabilitación, se ejecutaron acciones como:

Construcción de banquetas con guía podotáctil, guarniciones y rampas.

Colocación de bolardos.

Aplicación de señalética horizontal y vertical.

Instalación de luminarias.

Estas intervenciones se realizaron en una superficie de 13,802 m², con carpeta asfáltica de 1,255 metros de longitud y 10 metros de ancho. Además, se construyó infraestructura ciclista de 1,255 metros, garantizando traslados seguros de punto a punto.

El director general de Agua de Puebla, Jordi Bosch Bragado, destacó que la coordinación con la comuna permitió modernizar las redes de agua potable y drenaje sanitario: 830 metros de tubería de agua y 500 metros de drenaje fueron renovados, asegurando un servicio más eficiente.

Ángel Soto, presidente de la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras, reconoció a Pepe Chedraui como un aliado de la ciudadanía:

Tuvimos que esperar más de 40 años para que una autoridad municipal interviniera esta vialidad. No tengo duda: el alcalde Pepe Chedraui es el presidente de las juntas auxiliares. Ángel Soto

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad reafirma el compromiso de Pepe Chedraui de fortalecer la infraestructura vial de Puebla, contribuyendo a la construcción de una capital ordenada y funcional.