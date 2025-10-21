Pepe Chedraui Budib, presidente municipal de Puebla, destacó que la iniciativa “Conéctate Emprendedor” fomenta la colaboración entre el sector privado, educativo y empresarial, promoviendo espacios de formación, vinculación y crecimiento para nuevas ideas de negocio.

El Gobierno de la Ciudad presentó el evento con Ana Victoria García Álvarez, la primera mujer participante como inversionista en Shark Tank México.

Pepe Chedraui impulsa el emprendimiento en Puebla

El presidente municipal señaló que gracias a visiones de emprendimiento como la de Ana Victoria, México continúa creciendo. Reconoció el interés de las y los participantes en la conferencia “Las Netas de Emprender” y motivó a todos a emprender y continuar aprendiendo.

Yo les agradezco mucho que estén acá: aprendamos, siempre se aprenda algo diario y gente como Ana Victoria no la tenemos a diario, aprendamos, construyamos. Pepe Chedraui

Jaime Oropeza Casas, secretario de Economía y Turismo, informó que la administración ha brindado asesorías para la apertura de negocios, apoyo en trámites y capacitaciones para la profesionalización de empresas.

Hemos también iniciado nuestro programa de créditos imparables a través del cual hemos ya apoyado a mil 500, sobre todo mujeres emprendedoras y empresarias con un financiamiento sin intereses, un modelo único en el país. Jaime Oropeza Casas

La iniciativa busca promover la colaboración entre el sector privado, instituciones educativas y el sector empresarial, generando espacios de integración, formación, promoción y redes de contacto que impulsen nuevas iniciativas y proyectos.

Pepe Chedraui participa en Conéctate Emprendedor con Ana Victoria García Álvarez. (Cortesía)

Zaira González Gómez, titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, destacó que estos espacios contribuyen a transformar la realidad desde el emprendimiento. Además, resaltó la coordinación entre la iniciativa privada, universidades y cámaras empresariales para fortalecer la autonomía de las mujeres y brindar oportunidades de desarrollo.