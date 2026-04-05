El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, exhortó a visitantes y turistas a disfrutar de la cartelera de Semana Santa 2026, destacando la amplia oferta de atractivos turísticos, culturales, gastronómicos y arquitectónicos de la capital poblana.

El edil subrayó que Puebla cuenta con una oferta diversa que permite a las y los visitantes vivir una experiencia completa durante el periodo vacacional.

Pepe Chedraui impulsa turismo y seguridad en Puebla por Semana Santa

Como parte de esta invitación, llamó a recorrer sitios emblemáticos como el Palacio Municipal, el Zócalo de Puebla, la Galería de Palacio y la Catedral de Puebla, al tiempo de señalar que se mantiene activo el operativo de Semana Santa 2026 para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

Durante la jornada, el alcalde asistió al concierto de la Banda Sinfónica Municipal en el Zócalo, donde convivió con la ciudadanía y atendió peticiones relacionadas con empleo y bacheo, mismas que fueron canalizadas para su atención inmediata.

Con estas acciones, el Gobierno de Puebla capital refuerza la promoción turística y la atención ciudadana durante una de las temporadas con mayor afluencia de visitantes.