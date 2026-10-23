La diputada Norma Estela Pimentel Méndez, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, rindió su Segundo Informe de Actividades Legislativas en el recinto de la Antigua Sede del H. Congreso del Estado de Puebla, donde destacó la presentación de 58 iniciativas de ley y 12 puntos de acuerdo.

Acompañada por legisladores y legisladoras, representantes de los distintos poderes públicos, liderazgos sociales y ciudadanía, la diputada destacó que la labor legislativa debe traducirse en herramientas reales de protección, justicia social e inclusión para las y los poblanos.

Norma Pimentel presenta su segundo informe legislativo en Puebla (cortesía)

Norma Pimentel destaca iniciativas para proteger a las mujeres

Durante su mensaje, la diputada Norma Pimentel informó la presentación de 58 iniciativas de ley y 12 puntos de acuerdo durante el periodo de gestión, priorizando las causas de igualdad de género, erradicación de la violencia y derechos humanos:

La diputada se refirió a la Reforma a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla que busca tipificar expresamente el acecho como una conducta sancionable que vulnera la tranquilidad, seguridad y libertad de las mujeres.

Exhorto dirigido a los 212 Ayuntamientos, Concejos Municipales y dependencias estatales para asegurar la asignación transversal de recursos con perspectiva de género en sus presupuestos de egresos, especialmente en los municipios con Alerta de Violencia de Género (AVGM).

Asimismo, destacó el reconocimiento Histórico a las Mujeres, por medio de la propuesta para la denominación oficial del Salón de Protocolo del legislativo como “Elena Garro”, rindiendo homenaje a la destacada escritora y dramaturga poblana.

Norma Pimentel presenta su segundo informe legislativo en Puebla (cortesía)

Comunicación comunitaria y agenda social en Puebla

En cuanto a la comunicación, la diputada Norma Pimentel reafirmó su compromiso con el modelo de comunicación comunitaria y pedagogía jurídica, acercando el marco legal a las colonias y juntas auxiliares. Subrayó que legislar también implica educar e informar de manera sencilla sobre rutas de denuncia, derechos laborales y mecanismos de atención ante emergencias.

Rendir cuentas desde este recinto histórico refrenda que el trabajo en el Congreso debe responder siempre a las causas de la calle. Mi compromiso sigue firme: traducir cada ley y punto de acuerdo en un instrumento que proteja la vida, tranquilidad y derechos de las familias poblanas. Norma Pimentel, diputada

Además, en el marco de sus actividades legislativas, la diputada resaltó también el acompañamiento a agendas clave como la Cátedra “Hermila Galindo” —espacio para fortalecer la participación política femenina—, así como foros de consulta ciudadana como el foro sobre el “Derecho Integral al Cuidado” y acciones de protección animal e inclusión de lenguaje incluyente en el marco normativo estatal.