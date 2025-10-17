La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) inauguró la exposición “Los relieves de Puebla. Topografías de la memoria”, la cual está conformada por 22 piezas creadas por alumnos de la Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales (Arpa).

El evento estuvo encabezado por la rectora Lilia Cedillo Ramírez, quien reconoció la sensibilidad y creatividad de los estudiantes.

BUAP reflexiona sobre la identidad poblana

Por su parte, el director, Víctor Alejandro Ruiz Ramírez, explicó que esta iniciativa se realiza de manera anual desde hace cuatro años en distintos espacios, con el objetivo de difundir el trabajo artístico de la comunidad estudiantil y fortalecer la oferta cultural en Puebla.

Estudiantes de la BUAP reflexionan sobre la identidad poblana a través de 22 piezas artísticas (Cortesía)

Mientras que Fátima Sampedro Martínez agradeció el apoyo de las autoridades universitarias y señaló que esta exposición es un diálogo abierto sobre lo que significa ser poblano, además, de que muestra la perspectiva de los jóvenes sobre su entorno.

¿Cuándo y dónde está la exposición ““Los relieves de Puebla”?

Si no te quieres perder de esta muestra de arte, estará expuesta hasta el 16 de noviembre en el Museo de la Memoria Histórica Universitaria, ubicado en 3 Oriente 1008, Barrio de Analco, Puebla.

Asimismo, los visitantes podrán disfrutar de obras inspiradas en la arquitectura local, escenarios cotidianos, vivencias arraigadas, figuras simbólicas, tradiciones religiosas y lazos afectivos que dan forma a la identidad del estado.